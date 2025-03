Kríza Slovana? Mak: Na každé mužstvo raz príde. Odflákli sme to, takto sa nehrá

BRATISLAVA. Slovan je v poslednom čase limitovaný. Nevydarené prvé polčasy sú v tejto sezóne ako obohratá skladba. Doposiaľ zachraňovali zápasy belasých Weissovi žolíci z lavičky. V derby zápase 22. kola Niké ligy proti Trnave (0:1) ich však nemal k dispozícii. Musel sa zaobísť bez zraneného Nina Marcelliho a potrestaného Vladimíra Weissa juniora. „Skúste sa vcítiť do kože hráča, ktorý je tiež len človek, a musí hodinu a pol trpieť nejakého zakomplexovaného primitíva, ktorý naňho pokrikuje a uráža ho,” vyhlásil Weiss mladší pre klubový web v deň derby zápasu.

Opisoval situáciu v zápase s Trenčínom, keď sa mu urážky z tribúny dostali pod kožu. Reagoval na ne zdvihnutým prostredníkom. „Áno, moje gesto nebolo na mieste, no niečo ho vyvolalo, a mrzí ma, že na toto v rozhodnutí disciplinárky nikto neprihliadal,” dodal sklamane.

Na snímke zľava Vladimír Weiss (Slovan) a Ioannis Niarchos (Košice) v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice. (Autor: TASR)

Mak: Hrali sme pod našu úroveň Weiss vie byť vo vypätých dueloch rozdielový hráč. Možno aj to chýbalo Slovanu v konfrontácii s Trnavou. „Myslím si, že sme kompletne prespali prvý polčas,” hneval sa po zápase krídelník belasých Róbert Mak a pokračoval: „Hrali sme pod našu úroveň. Súper to využil. Dal krásny gól.”

O trnavskom triumfe rozhodol jediným gólom v stretnutí v dvanástej minúte Philip Azango, ktorý exportnou strelou vyprášil roh v bráne Dominika Takáča. „Mrzí nás to. Za prvý polčas sa musíme každý pozrieť do zrkadla povedať si, že takto sa nehrá. Najmä nie doma proti Trnave,” vysvetľoval Mak. VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava

Nebolo mu súdené skórovať V druhom polčase sa Slovan prezentoval aktívnejšou hrou vpred. Prihrávkami v medzipriestoroch si dokázal vytvárať príležitosti, ktoré však zahadzoval jednu po druhej. „Tréner nám povedal, že keď sa nezobudíme, tak nemá ani zmysel nastúpiť na druhý polčas,” priznal krídelník Slovana.

„Vstúpili sme si do svedomia. Mali sme štyri vyložené šance, ale trnavská bránka bola…no neviem. Nepadlo nám to,” vravel zarmútene. Práve Mak mal v dueli najviac príležitostí na skórovanie. „Dnes mi to nebolo súdené. Raz mi to vykopol z čiary, druhýkrát to bolo tesné. Aj tretíkrát,” opisoval situácie.

Výborná taktika, chváli obranca Trnavy Jeho najväčšiu šancu na gól mu zmaril obranca Trnavy Filip Twardzik. Makove zakončenie odkopol spred bránkovej čiary. „Ja som sa už išiel tešiť. Nevedel som ani, odkiaľ prišiel,” vravel bývalý reprezentant.

„Bol to kľúčový moment,” tvrdil Twardzik a pokračoval: „Ak by ich Robo vrátil do zápasu, mali by sme to ťažšie. Nejako som vycítil, že Robo pôjde na tú stranu a musel som utekať na tu čiaru.” Tréner Michal Gašparík dokázal pripraviť neprelomiteľný plán. „Stredný blok na Slovan je výborná taktika,” ozrejmil Twardzik.

Na snímke zľava Dávid Strelec (Slovan) a Filip Twardzik (Trnava) počas 22. kola Niké ligy 2024/25 ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)

„Cez polčas sme si položili otázku, či pôjdeme na Slovan vysokým tlakom. Celá kabína sa ale rozhodla, že zostaneme v strednom bloku. Ustáli sme to,” doplnil. Kríza? Na každé mužstvo vraj príde

Trnava si poradila s lídrom tabuľky na jeho pôde aj bez svojich priaznivcov. „Musím chalanov pochváliť. Na Slovane uhrať nulu, ešte aj pod takým tlakom a bez fanúšikov,” zakončil Twardzik. Slovan vstúpil do jarnej časti pravou nohou, keď deklasoval Ružomberok 5:1. V posledných troch zápasoch však ani raz nevyhral. Z možných deviatich bodov získal len dva. Ide podľa Róberta Maka o krízu? „Na každé mužstvo príde po úspechu taká kríza. Po Ružomberku sme si možno mysleli, že to tak pôjde s každým súperom.

Ukázalo sa, že keď nebudeme hrať v každom zápase od prvej do poslednej minúty, tak si to môžeme skomplikovať. Týmto zápasom sme si to veľmi skomplikovali. Máme to opäť otvorené,” ozrejmil situáciu v tabuľke.

Uprostred Róbert Mak (Bratislava) sa teší z gólu v zápase 19. kola Niké ligy MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

Odfláknutý polčas Druhá Žilina sa dotiahla na rozdiel štyroch bodov, zatiaľ čo tretia Trnava zaostáva za Slovanom o päť bodov. „Po Ružomberku začal každý hovoriť o Slovane, že je majster a my sme to tak asi navnímali. Teraz to bola facka,” priznal Mak.

„Za prvý polčas by sme k tomu mali pristupovať inak, ale za druhý polčas sme si zaslúžili vyhrať,” doplnil. Derby prilákalo na Tehelné pole takmer trinásť tisíc divákov. Tí však odchádzali z tribún sklamaní. „Návšteva bola celkom slušná. Myslím si, že fanúšikovia určite nie sú spokojní a majú na to právo. Derby pre nich veľa znamená a my sme to na 45 minút odflákli,” zakončil Mak. Tabuľka Niké ligy