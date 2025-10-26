Najhorší zápas, hanba a tragédia. Musím vyvodiť dôsledky, vravel Weiss po prehre

BRATISLAVA. Dve strely do priestoru bránky. Taká je bilancia Slovana Bratislava v posledných dvoch súťažných zápasoch.
Po prehre v Konferenčnej lige v Alkmaare, kde zverenci Vladimíra Weissa zaznamenali len jeden strelecký pokus medzi tri žrde, belasí prekvapujúco nezískali žiadny bod ani v Niké lige.
Prvú prehru v tejto majstrovskej sezóne im uštedril nováčik z Prešova, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 1:0.
Jediný gól strelil Roman Begala v 86. minúte.
Tragický výkon
„Prešov vyhral úplne zaslúžene. Bol o triedu lepší. Uvidím, aké dôsledky z toho vyvodím,“ skonštatoval sklamaný tréner belasých Vladimír Weiss.
Štatistiky zápasu sú veľavravné: Slovan mal päť streleckých pokusov, z toho iba jeden smeroval do priestoru bránky, hlavička Andraža Šporara v závere zápasu.
Prešov mal oproti tomu až 19 striel, z toho päť išlo na bránu.
„Sklamali sme výkonom. Hrali sme bez pohybu. Úplná tragédia. To, čo sme predviedli, je hanba,“ nešetril kritikou Weiss.
V porovnaní so zápasom v Alkmaare spravil tréner belasých sedem zmien v základnej zostave.
Z hráčov, ktorí hrali aj vo štvrtok, zostali len Dominik Takáč, Kenan Bajrič, Danylo Ignatenko a Andraž Šporar.
„Mali sme sedem sviežich hráčov. Takáč chytil tri góly, kým z našej strany to bol tragický výkon,“ opakoval Weiss.
Naznačil, že táto prehra môže mať následky. „Musím si to nechať prejsť hlavou, uvidíme, čo bude ďalej,“ vravel.
Iba štyria spĺňali kritériá
„Okrem troch hráčov všetci hrali pod svoje možnosti. Takticky aj bežecky to boli veľmi slabé výkony,“ vravel na tlačovej konferencii Weiss.
Na novinársku otázku potom vymenoval štyroch futbalistov, ktorí ho nesklamali: Dominik Takáč, Kenan Bajrič, Alen Mustafič a Andraž Šporar.
„Tí aspoň bojovali, alebo spĺňali nejaké kritériá,“ dodal tréner Slovana.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia trénera Weissa st.
Belasí celý druhý polčas hrali v oslabení. V závere prvého polčasu bol vylúčený Peter Pokorný.
„Paradoxne desiati sme hrali lepšie ako jedenásti. Na konci sme urobili chybu, keď sme nevystúpili na šestnástke a Begala to krásne trafil,“ skonštatoval Weiss.
„Prešov hral dobre, s chuťou. Pre nich to bol životný zápas a pre nás najhorší pod mojím vedením. Ešte pomaly horší ako so Žilinou,“ poznamenal tréner Slovana.
Narážal na debakel zo septembra minulého roku, kedy belasí doma prehrali so Žilinou vysoko 0:5.
Všetko je možné
Slovan v aktuálnej sezóne získal proti Prešovu iba bod, keďže v úvodnom kole v novej Tatran Aréne remizoval 2:2.
Belasí naposledy prehrali doma majstrovský zápas 1. marca s Trnavou.
„Niekedy sa dá čakať, že nováčik takto uspeje. Prešov sa raduje, my sme sklamaní. Musíme sa z toho dobre vyspať a vyvodiť dôsledky. Všetko je možné. Nie sme v optimálnej forme, nie sú tu optimálne veci,“ poznamenal Weiss.
„Plus-mínus viem príčiny, musím z toho vyvodiť dôsledky. A keď nie, uvidíme,“ uzavrel trochu tajomne Weiss.
VIDEO: Gól Romana Begalu v zápase Slovan - Prešov
Krajší pocit nezažil
Senzačné víťazstvo Prešova zariadil krásnou strelou 26-ročný stredopoliar Roman Begala.
„Už prvý polčas som sa pomaličky zastreľoval, chvalabohu, že to tam padlo,“ vyhlásil autor gólu.
„Neskutočná eufória. Vo futbalovom živote som ešte krajší pocit nezažil,“ vyhlásil Begala.
Bol to jeho druhý presný zásah v aktuálnej sezóne, skóroval aj proti Košiciam, keď Prešov remizoval 2:2.
Begala hral v minulej sezóne v druhej lige za Petržalku. „Každý jeden zápas je pre mňa šanca. Som rád, že som sa za ňu odvďačil takýmto gólom,“ vravel hráč Prešova.
Najväčšie víťazstvo
„Myslím si, že úplne zaslúžene sme vyhrali. Už v prvom polčase sme si vytvorili tri-štyri dobré príležitosti, ale tie sme nepremenili. Po červenej karte sme mali v druhom polčase aj hluchšie fázy, chceli sme viac držať loptu a viac dostať Slovan pod tlak. Chvalabohu sme jednu šancu premenili,“ zhodnotil zápas pred televíznymi kamerami tréner Prešova Vladimír Cifranič.
Pred zápasom prízvukoval svojim zverencom, že na Tehelnom poli nemajú čo stratiť.
„90 percent ľudí si myslelo, že tu prehráme. Vravel som hráčom, že práve to by sme mali otočiť v náš prospech, byť sebavedomí, uvoľnení, hrať futbal a rozdať si to so Slovanom na férovku,“ podčiarkol tréner Tatrana.
Prešov sa vďaka trom bodom posunul v tabuľke na deviate miesto. Nováčikovi sa zatiaľ darí najmä vonku: v posledných piatich zápasoch na ihriskách súpera nenašiel premožiteľa.
„Toto musí byť pre nás veľká vzpruha. Chceme potvrdiť tieto tri body aj doma,“ vyhlásil Cifranič.
„Jednoznačne je to moje najväčšie víťazstvo v kariére,“ doplnil.