Slovan utrpel prehru na domácom štadióne. Doplatil na vylúčenie z prvého polčasu

Tréner Slovana Vladimír Weiss st.
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. okt 2025 o 19:56 (aktualizované 26. okt 2025 o 21:14)
Peter Pokorný videl v 45. minúte červenú kartu.

Niké liga - 12. kolo

Slovan Bratislava - Tatran Prešov 0:1 (0:0)

Gól: 86. Begala (Prešov)

Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kuba

ČK: 45.+1 Pokorný (Slovan)

ŽK:  Ignatenko, Mustafič, Weiss, Wimmer, Ibrahim - Menich

Diváci: 6498

Slovan: Takáč - Mustafič (87. Yirajang), Bajrič, Wimmer, Zuberu (82. Marcelli) - Pokorný, Ignatenko - Ofori (46. Ibrahim), Weiss (64. Barseghjan), Mak (64. Blackman) - Šporar

Prešov: Bajza - Menich (63. Revenco), Bondarenko, Balodis - Kotula, Šimko, Begala, Sipľak - Olejník (73. Masaryk), Patika (46. Morim), Regáli (90. Gáll)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA.  Futbalisti Tatrana Prešov sa stali prvým premožiteľom bratislavského Slovana v aktuálnom ročníku Niké ligy. V nedeľu na pôde úradujúceho majstra zvíťazili 1:0 v záverečnom stretnutí 12. kola.

Domáci dohrávali po vylúčení Pokorného v nadstavenom čase prvého polčasu o desiatich a o víťazstve nováčika rozhodol v 86. minúte Roman Begala.

„Belasí“ zároveň nenatiahli sériu troch ligových víťazstiev a v tabuľke im patrí tretia priečka so stratou štyroch bodov na prvú Žilinu, oproti ktorej odohrali o dva zápasy menej. Tatran bodoval vo štvrtom dueli za sebou a poskočil na 9. miesto.

VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia trénera V. Weissa st.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Veľké sklamanie po takomto výkone. Okrem troch hráčov hrali všetci pod svoje možnosti, takticky aj bežecky veľmi slabé výkony. Prehrali sme zaslúžene, Prešov bol o triedu lepší vo všetkých ukazovateľoch. Špekulovali sme, strácali sme lopty, potom červená karta. Paradoxne sme v druhom polčase hrali o desiatich lepšie ako v prvom, ale ku koncu sme nedostúpili hráča a Prešov dal krásny gól, ale my sme si nezaslúžili ani bod.“

Vladimír Cifranič, tréner Tatrana: „Z našej strany dnes veľmi dobrý zápas. Chceli sme byť dôstojným súperom pre Slovan. Hlavne prvý polčas sa nám to darilo, vypracovali sme si šance, Slovan sme nepúšťali skoro do žiadnych príležitostí, boli sme aktívni, nebezpeční smerom dopredu. Samozrejme, druhý polčas ovplyvnila červená karta. Domáci potom bránili s väčším počtom hráčov a my sme sa nevedeli presadiť, aj keď opäť sme si nejaké šance vypracovali. Trafili sme tam tyč a chvalabohu, padla tam jedna strela. Možno budem neskromný, ale myslím si, že dnes je to pre nás úplne zaslúžené víťazstvo.“

Kevin Wimmer, obranca Slovana: „Bol to veľmi zlý zápas z našej strany. Dnes nebolo vidieť, kto je Slovan a kto Prešov, kto je najlepší tím na Slovensku. Urobili sme hlúpe chyby v prvom polčase a červenou kartou sme si to ešte sťažili, ale aj pred ňou sme hrali veľmi zle. V takýchto zápasoch, kedy sa vám futbalovo nedarí, musíte bojovať a behať, ale to sme nerobili.“

Roman Begala, hráč Tatrana, strelec víťazného gólu: „Je to nesmierny pocit, či už pre mňa, keďže som dal gól, alebo pre celé mužstvo. Jeden veľký klobúk dole pred celým mužstvom za to, ako sme sa zomkli a od začiatku zápasu si išli za tým. Už v prvom polčase sme mali šance, síce to nevyšlo, ale išli sme si za tým a v druhom polčase to tam padlo.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
3
1
21:13
21
P
V
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
5
2
3
16:10
17
R
P
R
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
2
1
8
16:26
7
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

