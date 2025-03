Weiss sa nechal zbytočne vylúčiť. Dlho oslabený Slovan zarmútil Trnavu z poslednej akcie

Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: "Zápas hodnotím pozitívne v tom zmysle, že sme v poslednej sekunde získali bod. Samozrejme, pre nás sa vyvíjal tak ako sme predpokladali, že Trnava príde hrať v bloku. Videl som, že mužstvo obrovsky chce. Minimálne bod sme si dnes zaslúžili, keby Trnava chcela, mohla nás zdolať. Bol to výborný futbal a bolo tam všetko, emócia i atmosféra."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Tentokrát to bolo úplne iné derby ako pred dvoma týždňami. Vtedy prevládala futbalovosť, dnes obrovská emócia. Nakoniec sme boli veľmi blízko k tomu, aby sme zamotali ligu, ale pokazili sme si to sami. Toto by sa v posledných sekundách stať nemalo. Je to veľká škoda a asi sme dlho nevideli Slovan takto sa doma tešiť z bodu. Myslím, že pre nich je to momentálne kľúčový bod."