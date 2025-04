Veterán Slovana sa konečne dočkal. Rozhodol muž, ktorému Weiss príliš neverí

"Niektorí hráči nespĺňajú kritéria, ktoré by mal mať hráč Slovana. Máme veľké absencie, ako v prípade Kucku, to sa nedá len tak nahradiť," pokračoval tréner Slovana.

„Viedli sme 1:0. Aj keď hráte na Slovane, nemalo by sa stať, že to otočia. Mali sme dve, či tri tutovky,“ reagoval tréner Michal Gašparík. Na Tehelné pole prišlo v stredu 7 816 divákov.

„Mali sme dobrý druhý polčas a sme schopní ísť do finále. Potrebujeme, aby nám prišli v odvete aj ľudia. Tu bolo osemtisíc, ale my potrebujem desať tisíc fanúšikov, aby nás dotlačili do finále. Vieme hrať so Slovanom, budú to mať veľmi ťažké proti nám," sľubuje Gašparík.

VIDEO: Tréner Michal Gašparík po zápase Slovan Bratislava - Spartak Trnava