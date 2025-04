Slovan je bližšie k postupu do finále, derby proti Trnave otočil za 10 minút

/zdroj: JOJ Šport/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Myslím si, že to bol pre ľudí výborný pohárový zápas. Množstvo šancí na oboch stranách, my sme mali viac gólových príležitostí ako Trnava. Vstúpili sme do zápasu zle, dobré bolo, že sme otočili priebeh z 0:1 na 2:1. Mali sme však streliť aj tretí gól, takto je to ešte všetko otvorené. Za daného stavu som s výsledkom spokojný. Dal som šancu viacerým hráčom z užšieho kádra, kvalita sa však nedá nahradiť len tak. Bol to typický derby zápas, malo to všetko.“

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Je to semifinále a viedli sme v ňom 1:0. Viem, že hráme na Slovane, ale nemalo by sa stať, že to súper otočí do polčasu. Mali sme veľmi dobrý druhý polčas a sme schopní ísť do finále. Mám plán a viem, ako sa nám to môže podariť. Potrebujeme, aby nám prišli doma ľudia, tu ich bolo 8-tisíc, my potrebujeme doma 10-tisíc, aby nás dotlačili do finále.“