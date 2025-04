Šéf Trnavy poslal do Frankfurtu zvláštnu požiadavku a zaskočil Weissa

Pred finále Slovnaft Cupu so Slovanom poslal tréner Trnavy do bundesligového klubu zvláštnu požiadavku.

Viete sa pripraviť na Slovan, ale ťažko sa pripravíte na Weissa, ktorý behá z jednej strany na druhú, raz je v strede, raz hádže auty, raz je pri stopéroch, raz za obrannou líniou. A je kreatívny," vravel Gašparík.

Kapitán belasých Vladimír Weiss mladší skončil v 76. minúte v kŕčoch. Nemohol pokračovať. Finále v predĺžení rozhodol gólom Dyjan Carlos de Azevedo. Hlavný hrdina po zápase kľačal a bozkával zem. „Chlapci šli 120 minút na krv. Bojovali sme za naše rodiny, ženy, kamarátov a fanúšikov. Zastavíme hneď na prvej pumpe. Myslím, že je to OMV. Ďalšia zastávka je v Senci. Môžeme ísť po starej ceste cez Blatné. Hocikedy môžem prísť dnes domov. Mám to dovolené,“ tešil sa Martin Mikovič, najväčší trnavský patriot. V základnej zostave Trnavy vtedy nechýbal stopér Martin Škrtel, ktorý už skončil profesionálnu kariéru. Dnes je športovým riaditeľom Spartaka.

Tréner Michal Gašparík a Martin Mikovič v zápase ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava v 2. kole skupiny o titul v Niké lige. (Autor: TASR)

Žiaril Takáč, ale na druhej strane Veľkú chybu spravil vtedajší brankár Slovana Adrián Chovan. "Neberiem to ako mimoriadne veľké sklamanie, že by som išiel skákať z mosta. Beriem to ako šport. Sme smutní, nezopakujeme double, ale život ide ďalej,“ tvrdil Weiss.

V trnavskom drese žiaril brankár Dominik Takáč. Odvtedy sa dosť zmenilo a Takáč je už oporou a jednotkou Slovana. Chovan dnes chytá druhú poľskú ligu v drese Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Je to klub z dediny, ktorá má 750 obyvateľov. V stredu (o 18.00 vysiela Joj Šport 2) opäť Slovan privíta Trnavu v rámci Slovenského pohára. Hrá sa prvé semifinále. Odveta je na programe 15. apríla v Trnave. Druhé semifinále tvorí Ružomberok s Banskou Bystricou. Finále pohára je na programe 1. mája v Dunajskej Strede.

Na snímke brankár Dominik Takáč (Slovan) počas 22. kola Niké ligy 2024/25 ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 1. Marca 2025 v Bratislave. (Autor: TASR)

„Kedysi dávno mi jeden z najskúsenejších trénerov Dušan Radolský povedal, že poháre sa hrajú trochu inak a inak sa k nim pristupuje. To si musíme my tréneri uvedomiť a vždy sa snažíme do pohárových duelov niečo vsunúť, aby tam bol rozdiel medzi ligou. Zatiaľ sa nám to darí, sme pohárové mužstvo, ale od finále sme ešte ďaleko,“ vravel Gašparík.

Slovan trikrát neuspel Vo finále Slovenského pohára dvakrát bratislavského giganta pod vedením trénera Weissa tromfol. „V prvom semifinále nemôžeme počítať s Danylom Ignatenkom, ktorý má po vylúčení v Košiciach jednozápasový dištanc," opisoval pre klubovú stránku Slovana asistent Boris Kitka. "Do vrchnej línie sa vracia Tigran Barseghjan, rovnako David Strelec trénuje s tímom. Vladimíra Weissa ml. trápila minulý týždeň ľahšia choroba, no už sa tiež vracia späť. Budeme zohľadňovať aktuálny stav, posnažíme sa vybrať najrozumnejšiu zostavu na daný moment. Nebudeme šetriť hráčov na sobotu do Žiliny, chceme doma urobiť všetko pre úspešný výsledok," dodal Kitka. Výkop Panenku Slovan naposledy zdolal Trnavu v zápasu Slovenského pohára v apríli 2018, to bolo semifinále.

Slovan vyhral slovenskú ligu šesťkrát za sebou, ale v Slovnaft cupe trikrát za sebou neuspel. Naposledy sa tešil v roku 2021, keď vo finále zdolal Žilinu. Trnave sa v Slovenskom pohári darí. Vyhrala dvakrát za sebou 2022, 2023. Vlani vo finále nestačila na Ružomberok.

Slovan vedie Niké ligu s pohodlným náskokom siedmich bodov, ale posledné tri vzájomné zápasy na Tehelnom poli s Trnavou nevyhral (0:2, 0:1, 1:1). "Tešíme sa na vás už v stredu doma v pohári, v ďalšom ťažkom zápase, v ktorom však pôjdeme za tým, aby sme si vytvorili dobrú pozíciu do odvety,“ vyhlásil obranca Slovana Cesar Blackman.