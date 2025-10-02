Konferenčná liga sa začína. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Racing Štrasburg?

Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan.
Róbert Mak, Guram Kašia a Tigran Barseghjan. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. okt 2025 o 06:30
ShareTweet0

Pozrite si TV program 1. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začínajú svoju púť v pohárovej Európe. Po vlaňajšej účasti v Lige majstrov sa tentokrát predstavia v Konferenčnej lige.

Pre Slovan je to štvrtá účasť v hlavnej fáze Konferenčnej ligy, no prvá v novom formáte.

Prvý súper zverencov trénera Weissa bude Racing Štrasburg, zástupca najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1.

Štrasburg sa predstaví v ligovej fáze KL prvýkrát, prebojoval sa do nej cez Bröndby Kodaň po bezgólovej remíze vo Francúzsku a víťazstve 3:2 v Dánsku.

Zápas sa odohrá už dnes 2. októbra o 21:00 h na Tehelnom poli. Duel povedú talianski rozhodcovia, hlavný bude Andrea Colombo. V priamom prenose ho odvysiela JOJ Šport.

Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

V akcii budú aj tri české tímy. Viktoria Plzeň na domácom ihrisku od 18:45 vyzve švédske Malmö FF, zápas bude v televízii na Sport 1.

Rovnaká stanica sa následne bude venovať duelu Fiorentina - Olomouc, ktorý sa začne o 21:00 h.

V Konferenčnej lige sa predstaví aj Sparta Praha, jej úvodný súper bude írsky Shamrock Rovers. Zápas sa začne od 21:00 h a odvysiela ho Nova Sport 5.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Futbalisti Slovana sa tešia z gólu.
    Futbalisti Slovana sa tešia z gólu.
    Najväčšie mená Slovana sú mimo. Weiss vytiahne mladíka, ktorý má veľkú perspektívu
    Pavol Spáldnes 07:303
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Konferenčná liga sa začína. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Racing Štrasburg?