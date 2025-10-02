Konferenčná liga sa začína. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Racing Štrasburg?

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začínajú svoju púť v pohárovej Európe. Po vlaňajšej účasti v Lige majstrov sa tentokrát predstavia v Konferenčnej lige.
Pre Slovan je to štvrtá účasť v hlavnej fáze Konferenčnej ligy, no prvá v novom formáte.
Prvý súper zverencov trénera Weissa bude Racing Štrasburg, zástupca najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1.
Štrasburg sa predstaví v ligovej fáze KL prvýkrát, prebojoval sa do nej cez Bröndby Kodaň po bezgólovej remíze vo Francúzsku a víťazstve 3:2 v Dánsku.
Zápas sa odohrá už dnes 2. októbra o 21:00 h na Tehelnom poli. Duel povedú talianski rozhodcovia, hlavný bude Andrea Colombo. V priamom prenose ho odvysiela JOJ Šport.
V akcii budú aj tri české tímy. Viktoria Plzeň na domácom ihrisku od 18:45 vyzve švédske Malmö FF, zápas bude v televízii na Sport 1.
Rovnaká stanica sa následne bude venovať duelu Fiorentina - Olomouc, ktorý sa začne o 21:00 h.
V Konferenčnej lige sa predstaví aj Sparta Praha, jej úvodný súper bude írsky Shamrock Rovers. Zápas sa začne od 21:00 h a odvysiela ho Nova Sport 5.