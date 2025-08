Weiss perlil: Niektorí by nemali ísť ani okolo štadióna. Mám strach, že všetko sa môže rozbiť

„Všetci si myslia, že tí čo prišli noví nahradia Weissa, Barseghyana, či Kašiu. Tak to nefunguje. Tí, čo prišli, sa musia ešte veľa učiť. Mám strach, že toto všetko sa môže rozbiť. Nie všetci odvádzajú to, čo od nich chceme a vyžadujeme,“ pokračoval Weiss. Skóre otvoril Dávid Strelec, druhý pridal z penalty Barseghyan, tretí Ibrahim, štvrtý pridal Mak.

Nestíhajú tempo

„Podbrezová bola výborná. My musíme hrať lepšie, niektorí hráči. Stále to ťahajú tí istí. Oživenie mužstva nie je také, ako by som si predstavoval. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale na ihrisku to tak nevyzeralo,“ pokračoval Weiss.

Slovan podľa jeho slov kopil pozičné chyby.

"Niektorí hráči hrajú pod svoj limit a ďalší nepredvádzajú to, čo od nich vyžadujem. Ak by sme nemali vzadu Kenana Bajriča, tak prehrávame dnes o tri góly. Niektorí hráč nestíhajú tempo, ktoré vyžaduje moderný futbal. Niektorí odchodia zápas. Musia hrať všetci na sto percent," povedal Weiss. Menovať hráčov spočiatku nechcel.