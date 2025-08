Slovan v náročných podmienkach nedal Podbrezovej šancu. Majstra nakopla sporná penalta

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Podbrezová bola dnes výborná, zato niektorí naši hráči musia hrať lepšie. Stále to ťahajú tí istí. Oživenie mužstva nie je také, ako by som si predstavoval. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale na ihrisku to tak nevyzeralo.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Pre nás trošku krutý výsledok. Prvý polčas bol totiž veľmi dobrý z našej strany. Slovan išiel do vedenia, ale mali sme tam situácie, ktoré sme mohli dotiahnuť do konca. Neuznali nám gól, škoda aj šancí Demla a Smékala, z ktorých sme mohli vyrovnať. Slovan v závere využil naše chyby a zaslúžene vyhral. Taká je realita.“