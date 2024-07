Ak to Slovan neskazí, má isté milióny. Kmotrík môže kúpiť Weissovi drahú posilu

BRATISLAVA. Už pred štartom sezóny Vladimír Weiss junior vyhlásil, že je posledná v jeho hráčskej kariére. Dôvodom sú aj časté zranenia.

„Odniesla si to aj moja psychika. Dám do toho všetko, až do posledného dňa, čo budem v Slovane,“ tvrdil kapitán Slovana. V tom momente sa mu zachvel hlas, stislo mu hrdlo.

„Nerozprávajme sa o tom, lebo sa opäť rozplačem. Sústreďme sa prosím na klub. Ešte som tu,“ dodal Weiss mladší. Slzy mal na krajíčku.