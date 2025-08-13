Esá vybuchli, z najväčšieho hrdinu je prečítaný smoliar. Čo sa deje v Slovane?

BRATISLAVA. Zbohom Liga majstrov, zbohom milióny eur. Krátko po zápase nastalo ticho, sčasti aj piskot a bučanie. Z tribún leteli plastové poháre, či fľaše.
Hráči slovenského majstra sa chytali za hlavy, zakrývali si tváre, pretierali oči. Cítili smútok i hnev.
Futbalisti Slovana Bratislava síce v riadnom hracom čase v rámci 3. predkola Ligy majstrov zdolali Kajrat Almaty 1:0, ale penaltový rozstrel nezvládli v pomere 3:4. A vypadli.
„Je to veľmi ťažké vstrebať. Mali sme opäť sen, že dotiahneme Ligu majstrov na Tehelné pole, ale život je taký. Raz si hore, raz dole. Nevyšlo nám to,“ povzdychol si Róbert Mak. Práve on strelil jediný gól zápasu.
„Je to veľká smola, penalty sú vždy lotéria. Oni to zvládli lepšie,“ dodal Mak.
Slovanisti nezvládli úlohu favorita, hrali pod svoje možnosti. Na ihrisku pôsobili neisto, chaoticky, rozhárane, kŕčovito, nervózne.
Kazili ľahké prihrávky a bolo ich veľa.
Slovan - Kajrat Almaty 1:0 po predĺžení (1:0), rozstrel z 11 m 3:4
Gól: 30. Mak
Rozstrel: Tolič dal, Gromyko nedal, Pokorný dal, Martinovič dal, Kucharevyč dal, Ricardinho dal, Mustafič nedal, Sorokin dal, Barseghjan nedal, Jorginho dal
Rozhodcovia: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.)
ŽK: Weiss, Tolič, Blackman, Mak, Bajrič, Wimmer, Marcelli - Satpajev, Gromyko, Zaria, Mrynskij
Diváci: 21.005
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman (91. Mustafič), Kašia, Wimmer, Cruz (86. Pokorný) - Bajrič, Tolič - Weiss (64. Ignatenko), Barseghjan, Mak (75. Marcelli, 117. Yirajang) - Strelec (106. Kucharevyč)
Kajrat Almaty: Zaruckij - Tapalov, Sorokin, Martinovič, Mata (68. Mrynskij) - Glazer (117. Baibek), Gromyko, Arad (106. Kassabulat) - Jorginho, Edmilson (68. Zaria, 103. Stanojev), Satpajev (106. Ricardinho)
„Cítili sme enormný tlak, aj z vonku aj zvnútra, že nám ľudia veria. Neboli sme úplne vo svojej koži,“ vravel Mak. Slovo veľký tlak opakoval viackrát.
Nervozita prevýšila kvalitu
V druhom polčase premárnil obrovskú šancu.
„Bol to rozhodujúci moment, nastrelil som bohužiaľ tyčku,“ spytoval si svedomie. „Potom už súper odišiel, váľali sa a naťahovali čas, hrali to na penalty a boli šťastnejší,“ dodal Mak.
„Nepredviedli sme najlepší výkon, boli sme nervózni. Vieme hrať určite lepšie proti takémuto mužstvu. Nervozita bola silnejšia ako naša kvalita,“ priznal Mak.
Slovan v dvojzápase sklamal hlavne v ofenzíve, nevytváral si šance. Bol málo nebezpečný. Útočné esá sklamali. Dávid Strelec bol v útoku odrezaný a nedostal sa do šance, ani krídelník Tigran Barseghyan nemal svoj deň.
Armén bol vlani hrdinom, keď jeho víťazný gól poslal Slovan do hlavnej fázy Ligy majstrov. V utorok v penaltovom rozstrele zlyhal, keď netrafil bránku.
Stalo sa mu to už druhýkrát za sebou, v minulej sezóne sa mýlil v penaltovom rozstrele proti Trnave v Slovenskom pohári.
Musí cítiť konkurenciu
„Keď chceme ešte vytlačiť z Tigrana desať, či pätnásť percent, tak nemôže hrať každý zápas. Chýba nám zaňho adekvátna náhrada, aby cítil konkurenciu. Možno ho súperi aj prečítali, aj on bol dosť nepresný,“ pomenoval asistent Boris Kitka.
VIDEO: B. Kitka po prehre
Ani kapitán Vladimír Weiss junior nič nevymyslel, trápil sa. Krátko po zápase opäť nezvládol emócie a dostal červenú kartu. Za svoje správanie môže očakávať aj dodatočne vyšší trest.
„Mali sme priaznivý žreb a dostali súpera, na ktorého sme mali. Oba zápasy boli veľmi čudné, veľa zvláštnych rozhodnutí,“ opisoval Kitka. Slovan nedokázal dostať súpera pod tlak.
„Strašne rozkúskovaný zápas, naťahoval sa čas. Chýbal nám pokoj vo finálnej fáze. Sme smutní, bol to zápas, ktorý sme mali zvládnuť. Kvalitatívne sme na to mali. Bude nás to dlho mátať,“ priznal Kitka a načrtol problém, ktorý trápi trénerky štáb.
Nervózni a nepresní
„Potrebujete vytvoriť veľkú konkurenciu a tlak na hráčov, ktorí boli nositeľmi úspechu. To je to kľúčové, keď chceme zdvihnúť výkony,“ dodal Kitka.
VIDEO: Tréner B. Kitka
Naznačil, čo už predtým povedal aj tréner Vladimír Weiss. Noví hráči, ktorí prišli, ešte nedokážu alternovať najväčšie hviezdy.
„Robili sme transfery, ale niektorí hráči ešte potrebujú čas. Čo sa týka budúcnosti, tak musia prísť aj hráči, ktorí sú hneď schopní ísť aj do ťažkých zápasov,“ myslí si Kitka.
Na lavičke chýbal potrestaný tréner Vladimír Weiss, asistent Kitka s ním komunikoval na diaľku.
„Boli sme nervózni, nepresní. Nevypracovali sme si toľko šancí, čo sme dúfali. Mužstvo dosiahlo vrchol minulý rok, chýbala nám kvalita a pokoj. Výkony neboli dobré hlavne v ofenzívnej fáze. Individuálne výkony neboli také, aby sme súpera dostali do ťažších situácií,“ pokračoval asistent.
Čakajú ich Švajčiari
Slovan môže zabudnúť na štedrú prémiu, Kajrat oslavuje svoj najväčší úspech na európskej scéne. Nikdy predtým tam ďaleko nebol.
Zaručil si účasť v play-off o Ligu majstrov proti Celticu Glasgow a zároveň má garantovanú štedrú prémiu od UEFA 4,3 milióna eur.
Slovan sa prepadol do play off o Európsku ligu, kde ho čaká švajčiarsky Young Boys Bern.
Prvý zápas je na programe budúci štvrtok na Tehelnom poli.