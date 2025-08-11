Slovanu chýba najväčší šéf a nový líder. Je tu zápas, ktorý rozhodne o miliónoch

BRATISLAVA. Musia sa zaobísť bez dvoch kľúčových mužov, ktorí boli v poslednom zápase vylúčení. Na lavičke im bude chýbať potrestaný tréner Vladimír Weiss. Do zápasu nemôže zasiahnuť stredopoliar Rahim Ibrahim, ktorého práve Weiss v úvode sezóny najviac chválil.
„Určite sa na to pripravíme, takéto veci sa stávajú, aj keď nám Vlado (tréner Weiss, pozn, red.) bude chýbať,“ vravel asistent trénera Boris Kitka. Na predzápasovej tlačovej konferencii zastupoval práve diskvalifikovaného Weissa.
Futbalisti Slovana v odvete 3. predkola Ligy majstrov privítajú Kajrat Almaty. Hrá sa v utorok o 20.15, zápas vysiela STVR Šport.
Slovanisti cítia po prvom zápase krivdu, majú čo oplácať. Musia zmazať hendikep 0:1 z prvého zápasu.
V Kazachstane doplatil slovenský majster aj na nedisciplinovanosť. Zbytočné vylúčenie a zbytočnú penaltu.
Práca s emóciami
„Emócie sú pri futbale veľmi dôležité, potrebujete ich. Tlačia vás dopredu. Ak však idete príliš ďaleko, tak môžete na to doplatiť. Máme veľa energie, treba mať emócie, ale treba ich správne kontrolovať,“ opisoval líder obrany Guram Kašia.
„Tento tím žije z emócie , potrebujeme byť emoční v šestnástke súpera a v ofenzívnej fáze,“ dodal asistent Kitka.
Slovan bol v prvom zápase v ofenzíve neškodný, nevytvoril si šancu. Útočné esá David Strelec a Tigran Barseghyan neboli vo svojej koži.
„V prvom zápase sme nemali dobrý pohyb smerom dopredu. Dávid Strelec bol vpredu odrezaný. Máme inteligentný tím, musíme byť oveľa nebezpečnejší. Na to potrebujeme kvalitné individuálne výkony. Musíme viac tvoriť,“ nabáda Kitka.
VIDEO: Boris Kitka pred odvetou s Kajratom
Kajrat ešte nikdy nebol v Lige majstrov tak ďaleko, postup do play-off by znamenal najväčší úspech v rámci európskych pohárov.
Slovan je stále favoritom, má kvalitnejší aj hodnotnejší káder. Drvivá väčšina fanúšikov verí, že to zvládne.
Ide o milióny eur
„Musíme dať aspoň dva góly a žiaden neinkasovať, čo nie je jednoduché. Máme za sebou voľný víkend, trošku sme si oddýchli. Už viackrát sme infarktové zápasy zvládli, čo posilňuje naše sebavedomie,“ tvrdí líder defenzívy.
VIDEO: Kašia pred odvetou s Kajratom
Ide aj o veľké peniaze, o milióny. Lepší z dvojice si zaručí účasť v play-off o Ligu majstrov proti Celticu Glasgow a zároveň má garantovanú štedrú prémiu od UEFA 4,3 milióna.
Plus ďalšie milióny zinkasuje za účasť v skupinovej fáze.
Výška závisí od konkrétnej súťaže (Európska liga – 4,3 milióna eur, Liga majstrov 18,6 milióna, Konferenčná liga 3,2 milióna).
Ak Slovan nezvládne odvetu proti Kajratu, tak sa prepadne do play off Európskej ligy, kde je oveľa nižšia prémia. Aj z tohto pohľadu hrá Slovan o veľmi veľa. V prípade úspešného výsledku by si mohol dovoliť kúpiť veľkú posilu.
Doteraz takmer vždy platilo, že Kajrat je oveľa nebezpečnejší a úspešnejší na domácom ihrisku, kde ťaží zo špecifickej klímy. Vonku jeho sila klesá, čo by mala byť v utorok výhoda Slovana.
Almaty vonku nevyhráva
Kajrat vyhral v Lige majstrov v tejto sezóne všetky tri domáce zápasy, v prvom predkole s Olimpijou Ľubľana (2:0), v druhom s Kuopiom (3:0) a v treťom so Slovanom 1:0. Vonku však ešte nevyhral, v Ľubľane remizoval 1:1 a vo Fínsku prehral 0:2, čo by stačilo na postup aj Slovanu.
Pred dvadsiatimi rokmi Kajrat vyhral doma s Petržalkou práve pod vedením Weissa 2:0. Slovenský tím však odvetu zvládol a vyhral 4:1.
Kajrat na pôde súpera vyhráva v európskych pohároch skôr výnimočne, naposledy pred troma rokmi pokoril luxemburský Fola Esch.
„Čísla sú jedna vec, ale realita je druhá. Sme však veľmi hladní. Ak tento tím potrebuje výsledok, tak to vie zvládnuť,“ verí Kašia.
Deň pred zápasom Slovan predal 19-tisíc lístkov, aréna na Tehelnom poli by mala byť plná.
„Vstupenka platí ako lístok na MHD, využite to prosím. Bude to pre vás lepšie,“ apeloval hovorca klubu Tomáš Schügerl .