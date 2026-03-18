Jeden rok vrchol, ďalší obrovský pád: Slovan opäť prerába, vykázal miliónovú stratu

Slovenský futbal dlhodobo funguje na hrane ekonomickej reality. A príbeh Slovana Bratislava to len potvrdzuje.
„Neviem si predstaviť, že by u nás niekto zarobil na futbale či hokeji,“ vyhlásil v minulosti majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší. Jeho slová sa s odstupom času ukazujú ako presná diagnóza systému, v ktorom ani najúspešnejší klub v krajine nedokáže stabilne generovať zisk.
Realita posledných rokov je totiž extrémne rozkolísaná. Po historickom roku 2024 prišiel návrat na zem. Podľa údajov z finstat.sk Slovan opäť vykázal stratu – konkrétne 1,02 milióna eur. O to výraznejší je kontrast s predchádzajúcim rokom, keď klub dosiahol rekordný zisk 7,77 milióna eur.
Rekordné výnosy
Za týmto výkyvom stojí jediný zásadný faktor: európske poháre.
Rok 2024 katapultoval Slovan medzi finančnú elitu vďaka postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov – vôbec prvému v klubovej histórii. S tým prišli rekordné príjmy. Od UEFA inkasoval viac ako 21 miliónov eur, čo je suma, akú slovenský klub nikdy predtým nezískal.
Efekt Ligy majstrov sa okamžite prejavil aj mimo ihriska. Slovan vypredal všetky permanentky – viac ako 11-tisíc, čo je slovenský rekord. Každý zápas hlavnej fázy bol beznádejne vypredaný. Ďalšie milióny tak pribudli zo vstupného.
Najbohatší slovenský klub v roku 2025 dosiahol rekordné výnosy takmer 41,45 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024, keď výnosy dosiahli 40,32 milióna eur, ide o mierny nárast. Tržby v roku 2025 zároveň presiahli hranicu 28 miliónov eur.
Tržby výrazne klesli
Prišla tvrdá realita. Slovan nedokázal nadviazať na úspech v Lige majstrov a prepadol sa „len“ do hlavnej fázy Konferenčnej ligy, kde sú finančné prémie násobne nižšie. Tržby tak medziročne klesli približne o 11 miliónov eur, čo je pád takmer o 30 percent.
Slovan pritom zrealizoval historicky najväčší prestup. Predaj útočníka Davida Strelca priniesol okamžitý príjem 7,5 milióna eur, pričom ďalších 2,5 milióna môže pribudnúť v bonusoch. Slovan tiež vykázal rekordné tržby z predaja majetku – približne 7,7 milióna eur (pre porovnanie, v roku 2024 to bolo len okolo 100-tisíc).
Ani tento výnimočný obchod však nedokázal prekryť systémový problém. Slovan sa vrátil k modelu, ktorý je pre slovenské kluby typický – k stratovému hospodáreniu.
Pravidelné straty
Potvrdzuje to aj historický vývoj. Straty sa v posledných rokoch pravidelne opakovali:
2023: 6,4 milióna eur
2022: 6,5 milióna eur (negatívny rekord)
2021: 1,3 milióna eur
2020: 3,2 milióna eur
2019: 503-tisíc eur
V tomto kontexte znejú slová generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka z leta 2023 výstižne:
Realita a červené čísla
„Dotácie našej rodiny sú suverénne na prvom mieste. Sú to obrovské peniaze. Aj keď to porovnám s naším najväčším sponzorom, tak je to veľký rozdiel. Mojím cieľom je, aby som finančnú záťaž na našu rodinu znížil, lebo takto je to dlhodobo neúnosné.“
Práve táto veta odhaľuje podstatu fungovania Slovana – a v širšom zmysle celého slovenského futbalu. Úspech na ihrisku síce dokáže krátkodobo priniesť desiatky miliónov, no bez pravidelnej účasti v elitných súťažiach sa ekonomika klubu rýchlo vracia do červených čísel.
Podľa finstat.sk však Slovan nemá žiadne dlhy ani nedoplatky voči štátu.
Vyčistil veci?
„Treba si úplne reálne priznať, veď všetci dobre vieme, že Slovan mal určitý objem finančných nezaplatených vecí z minulého obdobia.
Vyčistili sme všetky tieto veci, čo bolo dôležité pre klub. Máme dobrú, komfortnú situáciu, sme finančne stabilní a čistí, čo nám dáva naozaj dobrú príležitosť do ďalšej sezóny vstupovať v dobrej kondícii," tvrdil Kmotrík junior ešte vlani.
Slovan je jasným dôkazom toho, že bez Ligy majstrov je slovenský hegemón odkázaný na finančnú podporu majiteľa.
