Jeden rok vrchol, ďalší obrovský pád: Slovan opäť prerába, vykázal miliónovú stratu

Ivan Kmotrík, junior. (Autor: skslova.com )
Pavol Spál|18. mar 2026 o 13:30
ShareTweet33

Tržby Slovana výrazne klesli.

Slovenský futbal dlhodobo funguje na hrane ekonomickej reality. A príbeh Slovana Bratislava to len potvrdzuje. 

„Neviem si predstaviť, že by u nás niekto zarobil na futbale či hokeji,“ vyhlásil v minulosti majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší. Jeho slová sa s odstupom času ukazujú ako presná diagnóza systému, v ktorom ani najúspešnejší klub v krajine nedokáže stabilne generovať zisk.

Realita posledných rokov je totiž extrémne rozkolísaná. Po historickom roku 2024 prišiel návrat na zem. Podľa údajov z finstat.sk Slovan opäť vykázal stratu – konkrétne 1,02 milióna eur. O to výraznejší je kontrast s predchádzajúcim rokom, keď klub dosiahol rekordný zisk 7,77 milióna eur.

Rekordné výnosy

Za týmto výkyvom stojí jediný zásadný faktor: európske poháre.

Rok 2024 katapultoval Slovan medzi finančnú elitu vďaka postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov – vôbec prvému v klubovej histórii. S tým prišli rekordné príjmy. Od UEFA inkasoval viac ako 21 miliónov eur, čo je suma, akú slovenský klub nikdy predtým nezískal.

Kmotrík v ňom vidí budúcnosť, no miliónový hráč viac sedí, než hrá. Neverí mu Weiss?
Súvisiaci článok
Kmotrík v ňom vidí budúcnosť, no miliónový hráč viac sedí, než hrá. Neverí mu Weiss?

Efekt Ligy majstrov sa okamžite prejavil aj mimo ihriska. Slovan vypredal všetky permanentky – viac ako 11-tisíc, čo je slovenský rekord. Každý zápas hlavnej fázy bol beznádejne vypredaný. Ďalšie milióny tak pribudli zo vstupného.

Najbohatší slovenský klub v roku 2025 dosiahol rekordné výnosy takmer 41,45 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024, keď výnosy dosiahli 40,32 milióna eur, ide o mierny nárast. Tržby v roku 2025 zároveň presiahli hranicu 28 miliónov eur.

Tržby výrazne klesli

Prišla tvrdá realita. Slovan nedokázal nadviazať na úspech v Lige majstrov a prepadol sa „len“ do hlavnej fázy Konferenčnej ligy, kde sú finančné prémie násobne nižšie. Tržby tak medziročne klesli približne o 11 miliónov eur, čo je pád takmer o 30 percent.

David Strelec. (Autor: TASR/AP)

Slovan pritom zrealizoval historicky najväčší prestup. Predaj útočníka Davida Strelca priniesol okamžitý príjem 7,5 milióna eur, pričom ďalších 2,5 milióna môže pribudnúť v bonusoch. Slovan tiež vykázal rekordné tržby z predaja majetku – približne 7,7 milióna eur (pre porovnanie, v roku 2024 to bolo len okolo 100-tisíc).

Ani tento výnimočný obchod však nedokázal prekryť systémový problém. Slovan sa vrátil k modelu, ktorý je pre slovenské kluby typický – k stratovému hospodáreniu.

Pravidelné straty

Potvrdzuje to aj historický vývoj. Straty sa v posledných rokoch pravidelne opakovali:

2023: 6,4 milióna eur

2022: 6,5 milióna eur (negatívny rekord)

2021: 1,3 milióna eur

2020: 3,2 milióna eur

2019: 503-tisíc eur

(Autor: finstat.sk)

V tomto kontexte znejú slová generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka z leta 2023 výstižne:

Realita a červené čísla

„Dotácie našej rodiny sú suverénne na prvom mieste. Sú to obrovské peniaze. Aj keď to porovnám s naším najväčším sponzorom, tak je to veľký rozdiel. Mojím cieľom je, aby som finančnú záťaž na našu rodinu znížil, lebo takto je to dlhodobo neúnosné.“

Práve táto veta odhaľuje podstatu fungovania Slovana – a v širšom zmysle celého slovenského futbalu. Úspech na ihrisku síce dokáže krátkodobo priniesť desiatky miliónov, no bez pravidelnej účasti v elitných súťažiach sa ekonomika klubu rýchlo vracia do červených čísel.

Podľa finstat.sk však Slovan nemá žiadne dlhy ani nedoplatky voči štátu.

Nevídaný obrat. Slovan priznal najväčšie peniaze v dejinách, ide o milióny
Súvisiaci článok
Nevídaný obrat. Slovan priznal najväčšie peniaze v dejinách, ide o milióny

Vyčistil veci?

„Treba si úplne reálne priznať, veď všetci dobre vieme, že Slovan mal určitý objem finančných nezaplatených vecí z minulého obdobia.

Vyčistili sme všetky tieto veci, čo bolo dôležité pre klub. Máme dobrú, komfortnú situáciu, sme finančne stabilní a čistí, čo nám dáva naozaj dobrú príležitosť do ďalšej sezóny vstupovať v dobrej kondícii," tvrdil Kmotrík junior ešte vlani.

Slovan je jasným dôkazom toho, že bez Ligy majstrov je slovenský hegemón odkázaný na finančnú podporu majiteľa.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    ONLINE: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes, semifinále Slovnaft Cupu LIVE (1. zápas)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Jeden rok vrchol, ďalší obrovský pád: Slovan opäť prerába, vykázal miliónovú stratu