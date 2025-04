Z obrovskej straty do výšok. Slovan priznal najväčší zisk v dejinách

„Dotácie našej rodiny su suverénne na prvom mieste. Sú to obrovské peniaze. Aj keď to porovnám s našim najväčším sponzorom, tak je to veľký rozdiel. Mojim cieľom je, aby som finančnú záťaž na našu rodinu znížil, lebo takto je to dlhodobo neúnosné,“ priznal v lete 2023 generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík.

Väčšina ligových klubov je pravidelne v strate, Slovan bol takmer vždy. V posledných rokoch šlo o milióny eur v mínusových číslach. Rok 2024 priniesol obrat.