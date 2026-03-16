Kmotrík v ňom vidí budúcnosť, no miliónový hráč viac sedí, než hrá. Neverí mu Weiss?

Ľavú ruku si dá dozadu a pravou naznačí pohyb, akoby hádzal šípky. Takto oslavuje góly stredopoliar Žiliny Michal Faško. A urobil to aj v nedeľu na Tehelnom poli.
„Mal som aj šťastie, lebo tá samotná strela nebola bohviečo. Bol tam teč,“ opisoval Faško po zápase pred médiami.
Najväčší žilinský tromf pritom nezačal v základnej zostave. Stalo sa mu to prvýkrát od konca júla minulého roka. Ťah trénera Pavla Staňa však vyšiel dokonale.
Futbalisti Žiliny v druhom kole nadstavby v skupine o titul vyhrali na pôde favorizovaného Slovana. Faško naskočil do hry až v 71. minúte a v 84. minúte strelil jediný gól zápasu.
„Bol to môj prvý gól proti Slovanu a som zaň rád. Hoci som chcel hrať od začiatku, museli sme to prerotovať aj kvôli stredajšiemu poháru. Ale mali sme viac dobrých príležitostí,“ tvrdil Faško.
Netrafil bránu
Slovenský gigant v nedeľu ani raz netrafil bránu.
„Cítili sme, že v tejto sezóne je Slovan zraniteľný, takže je to pre nás veľmi veľké víťazstvo a veľká vzpruha,“ tešil sa.
Faško strelil už štrnásty ligový gól v sezóne. Za ním nasleduje dvanásťgólový Čech Radek Šiler z Podbrezovej, Sýrčan Ammar Ramadan s jedenástimi gólmi a ďalej deväťgólový slovanista Andraž Šporar.
„O túto súťaž mi vôbec nejde. Ja si Andraža vážim ako hráča, je to výborný strelec a dokazuje to aj napriek zraneniam. Ja žiadny veľký kanonier nie som,“ dodal Faško.
Otázka titulového boja?
„Ťažko povedať, či sme v boji o titul. Vidíte, že každý týždeň niekto zakopne. Opakujem, aj Slovan je v tejto sezóne zraniteľný. Možno sa Trnava naštartuje na víťaznú vlnu. DAC má tiež svoje problémy, takže to bude zaujímavé,“ dodal Faško.
Čo je s posilami?
Slovan pôsobí aj na jar zvláštne, miestami až kontroverzne. V prvom kole suverénne vyhral na pôde druhej Dunajskej Stredy (3:0), doma rozdielom triedy zničil aj úhlavného rivala z Trnavy. Strelecky sa uchytil Andraž Šporar.
Lenže Slovan a Vladimír Weiss jeden týždeň žiaria a druhý sa opäť prepadnú do melanchólie a depresie. Tento cyklus sa opakuje tak často, že sa z neho stáva ošúchaný evergreen.
Kým generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší neskrýva spokojnosť s novými posilami. Vo februárovom podcaste na Tehelnom poli poodhalil zákulisie príchodu štyroch zimných hráčov, ktorí mali priniesť okamžitý reštart tímu.
Realita je zatiaľ iná.
Zo zimných posíl nastupuje pravidelne v základnej zostave iba srbský stopér Svetozar Markovič. Japonec Daiki Matsuoka sa objavil v základnej zostave až v posledných dvoch zápasoch. Útočník Adam Griger odohral pre zranenie minimum.
Náhrada za Toliča sedí
A zatiaľ si miesto nenašiel ani stredopoliar Niko Jankovič, ktorý mal byť najväčšou posilou a náhradou za krajana Marka Toliča.
„Následne sme našli naozaj veľmi dobré riešenie, ktorému do budúcna verím,“ uviedol Kmotrík na margo jeho príchodu.
Práve chorvátsky talent bol v lete 2025 blízko k prestupu do európskeho veľkoklubu.
„Mal výborne nakročené do Fenerbahçe k trénerovi Josému Mourinhovi, no po jeho odvolaní transfer stroskotal. To vyvolalo jeho určitý mentálny úpadok, pridali sa trošku problémy v klube a my sme túto súhru okolností využili,“ opisoval Kmotrík.
Podľa servera Transfermarkt stojí Jankovič 3,5 milióna eur.
„Dovolím si povedať, že ak by sa toto nestalo, nemali by sme šancu o hráčovi s takouto kvalitou ani rozmýšľať. Jeho cena sa vtedy pohybovala okolo päť miliónov eur, čo by bolo nad naše reálne možnosti. U neho je variabilita naozaj veľká a myslím si, že trénerom dáva veľa nových možností,“ dodal generálny riaditeľ.
Iba raz v základe
Chorvátsky denník Novi List tvrdí, že suma, ktorú má Slovan zaplatiť (ak ho bude chcieť o rok vykúpiť) , je fixne stanovená na štyri milióny eur, čo by bol slovenský rekord.
Slovan zvolil pri všetkých troch hráčoch (Jankovič, Griger, Matsuoka) model hosťovania s opciou.
Trénerovi Vladimírovi Weissovi sa však nových hráčov zatiaľ nepodarilo zapracovať. Spomínaný Jankovič nastúpil v ligovom zápase iba raz v základnej zostave. Prišiel zanedbaný alebo potrebuje dlhší čas na adaptáciu? Na tlačových konferenciách Weiss často vyzdvihuje veteránov. Po zápase so Žilinou lamentoval nad tým, ako veľmi mu chýbal Tigran Barseghjan, ktorý nemohol nastúpiť pre trest.
„Asi už nemáme takú kvalitu, akú sme mali. Hráči sú čoraz starší,“ priznal Weiss.
Znova tým naznačil, že s kvalitou kádra – alebo s posilami, ktoré prišli – nie je úplne spokojný.
„Do leta iní hráči neprídu. Budeme musieť hrať s tým, čo máme,“ dodal Weiss.
Rozpredaná Žilina
Čo by potom mal hovoriť tréner Žiliny?
Klub mu prakticky každé prestupové obdobie rozpredá tím. Namiesto hráčov, ktorí zarábajú desiatky tisíc eur, musí zapracovávať tínedžerov, ktorí dostávajú stovky eur mesačne.
Len v lete 2025 predala Žilina päť hráčov – Adriána Kaprálika, Samuela Gidiho, Dávida Ďuriša, Mária Sauera a Dominika Javorčeka – za súhrnnú sumu okolo desať miliónov eur. Takou bilanciou sa nemôže pochváliť žiadny iný slovenský klub.
V januári 2026, ešte pred začiatkom jarnej časti, odišli ďalší dvaja kľúčoví hráči – brankár Ľubomír Belko aj obranca Samuel Kopásek. Takýto zásah by výrazne pocítil každý tím.
„Keby sme ostali dlhšie spolu všetci, tak proste to mužstvo malo možnosť hrať o vyššie posty,“ priznal nedávno Staňo pre Slovenskú televíziu.
Šetril hráčov
Tréner Žiliny pravidelne nasadzuje do základnej zostavy troch tínedžerov. Proti Slovanu dokonca nepostavil najsilnejšiu jedenástku.
„Podarilo sa nám zároveň pošetriť niektorých hráčov a navyše sme vyhrali, takže viac sme si ani nemohli priať,“ opisoval Staňo.
Tréner, ktorý prevzal tím krátko pred štartom sezóny 2025/26, napriek všetkému drží Žilinu stále v hre o najvyššie priečky. Na prvý Slovan stráca iba šesť bodov. V Slovenskom pohári dokráčal až do semifinále.
Ešte začiatkom minulého týždňa sa pritom v zákulisí špekulovalo, že to má v klube nahnuté. Spomínalo sa dokonca slovo ultimátum – ak Žilina v pohári neprejde cez Trenčín, tréner môže skončiť.
Vo futbalovom klube MŠK Žilina navyše skončili asistenti trénera Peter Lérant a Martin Kuciak. Podľa vedenia klubu prišiel impulz na zmeny priamo od hlavného trénera Pavla Staňa, ktorý situáciu riešil po víkendovom stretnutí s vedením.
Opäť je hrdina
O týždeň je všetko inak.
Žilina prešla cez Trenčín, v nedeľu vyhrala na pôde veľkého Slovana – a Staňo je opäť hrdina.
„Z našej strany to nebol dobrý zápas, podali sme biedny výkon. Hrali sme doma a nemali sme žiadnu šancu, je to sklamanie. Ani sme sa nepriblížili k nášmu štandardu, bolo to fakt zlé,“ priznal kapitán Slovana Guram Kašia.
Pritom ešte v posledných dvoch zápasoch sa zdalo, že Slovan zažehnal ďalšiu minikrízu. Trnavu zdolal doma v derby 4:0 a v Michalovciach triumfoval 3:1.
„Posledné dva týždne sme hrali celkom dobre. V porovnaní s tým bol dnešný výkon fakt slabý. Neviem, ako sa nám to mohlo stať, nedokážem to vysvetliť,“ ťažko hľadal slová Kašia.
Slovan stále vedie
„Nechcem sa vracať do minulosti, no hráč ako Marko Tolič pre nás dokázal vytvoriť rozdiel v zápasoch, v ktorých sa nám nedarilo. Toto dnes nedokázal nikto,“ dodal. Ani spomínaný Tolič však vo svojej prvej sezóne v Slovane nemal isté miesto a často naskakoval do hry ako náhradník.
V tabuľke je Slovan stále prvý, o tri body pred Dunajskou Stredou, ktorá má však dohrávaný zápas s Trnavou k dobru.
Po 24 kolách má Slovan na konte už päť prehier a štyri remízy. V minulej sezóne mal na konci súťaže štyri prehry a šesť remíz. Teraz je pritom do konca ešte osem zápasov.
A možno práve preto má Faško pravdu.
V tejto sezóne je Slovan naozaj zraniteľný.
