ONLINE: Slovan Bratislava - Ferencváros Budapešť (Liga majstrov, odveta)

Týždeň uplynul od víťazstva futbalistov Slovana Bratislava nad Ferencvárošom Budapešť v 2. predkole Ligy majstrov. Dnes, od 20:30, sa na Tehelnom poli uskutoční odveta.



Prvý zápas mal slušnú úroveň, výkonmi na ihrisku aj na tribúnach. Verme, že aj dnes budeme svedkami pekného futbalového divadla.



Prvý zápas ponúkal už od úvodných minút gólové šance, no presného zásahu sa diváci dočkali až v 70. minúte, keď zblízka upratal loptu do siete Zachariassen. Belasým sa podarilo vyrovnať v 81. minúte, z akcie po priamom kope skóroval presnou hlavičkou Kashia. Skvostný a zároveň víťazný gól strelil v 86. minúte Barseghjan, ktorý ťažil z práce Čakvetadzeho. Jeho krásna technická strela zvnútra pokutového územia oblúkom zapadla k pravej žrdi. Slovan zvíťazil 2:1.



Slovenský majster vstupuje do odvety so sľubným výsledkom, no ten ešte vôbec nič nezaručuje, čaká nás ešte "druhý polčas" dvojzápasu. Na ten sa Slovanisti vo Fortuna lige naladili vysokou výhrou 4:0 nad Trenčínom. V Maďarsku sa domáca liga ešte nerozbehla, Ferencvároš odohrá teda zápas až po siedmich dňoch.