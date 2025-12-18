Panamský obranca vykúpil Slovan. Švédsky klub nepridal druhý úspech na Slovensku

Konferenčná liga - 6. kolo
ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 1:0 (0:0)
Gól: 85. Blackman
Rozhodcovia: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.), ŽK: Blackman - Helander, Lindberg, Rygaard
Diváci: 7879
Slovan: Trnovský - Bajrič (78. Mak), Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Mustafič), Ignatenko, Cruz - Barseghjan (90.+1. Pokorný), Tolič (56. Yirajang), Marcelli
Häcken: Linde - Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundqvist (90.+1. Wembangomo) - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svabnäck (90.+1. Leach)
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom zápase šiesteho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy nad Häckenom 1:0.
Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do play off, „belasí“ ukončili súťaž so šiestimi bodmi, ich súper s tromi.
- ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken dnes, Konferenčná liga LIVE (6. kolo)
- Program a výsledky Slovana Bratislava v Konferenčnej lige
Domáci mali jasne navrch v ofenzívnej hre a brankára Andreasa Lindeho, ktorý je bežne náhradníkom, preverili celkovo desiatimi strelami.
Triumf nakoniec gólovo zariadil Cesar Blackman a svojmu tímu zabezpečil víťaznú rozlúčku s kalendárnym rokom.
Okrem zápasu s Häckenom získali „belasí“ v KL tri body aj s Rayom Vallecano (2:1).
Priebeh zápasu
I. polčas
V úvode prišli len náznaky šancí, na strane domácich rozbiehal dvakrát nádejnú akciu Tolič. Práve on nakoniec vysunul Barseghjana, ktorého strelu zneškodnil brankár Linde.
VIDEO: Tréner Weiss o zmenách v tíme
Ten musel znova zasahovať krátko pred štvrťhodinou hry, keď sa ho pokúsil obohrať Marcelli. Nasledoval ofenzívny tlak domácich, z ktorého vzišli aj strely do priestoru bránky, no gól sa „belasým“ streliť nedarilo.
VIDEO: Kašia a Trnovský po zápase Slovan - Häcken
Po polhodine tempo hry poľavilo, v 36. minúte však Helander zastavil unikajúceho Barseghjana len za cenu žltej karty.
Do konca prvého dejstva, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou, mal prácu aj domáci brankár Trnovský, konkrétne pri rohovom kope.
II. polčas
Do druhého polčasu vstúpili oba tímy aktívne a z priameho kopu zakončoval k ľavej žrdi Kašia. Krátko na to rozbehli akciu Marcelli s Toličom, ktorý sa pri zakončení z pravej strany zranil a nahradil ho Yirajang.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase
Menší tlak si vytvorili aj hostia, no ich nádejná akcia z brejku sa skončila ofsajdom. K vážnejšiemu ohrozenie bránky prišlo v podaní Rygaarda, ktorého prudkú strelu z diaľky vyrazil Trnovský na roh.
O chvíľu už hrozili z brejku domáci, no brankárovi Lindemu vyšlo riskantné vybehnutie mimo šestnástky.
VIDEO: Weiss a Kašia o víťaznom góle
V 85. minúte však už nestačil na sólovú akciu Blackmana, ktorý rozhodol o triumfe.
VIDEO: Gól Blackmana
V nadstavení ešte ohrozil zvnútra šestnástky domácu bránku kapitán Gustafson, no Trnovský už Slovanu výhru postrážil.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Sme radi, že sme ukončili rok víťazstvom. Nehrali sme síce už o postup, ale o svoju česť. Som rád za hráčov, že vyžmýkali zo seba všetky sily, ktoré im zostali. Súper dobre napádal, ale mali sme 5-6 gólových šancí. Celé mužstvo drelo na víťazstvo, hráčom som za to poďakoval.“
Martin Trnovský, brankár Slovana: „Nula ma teší, ako každého brankára. Zápas to nebol jednoduchý, zvíťaziť pred vlastnými fanúšikmi je super. Chcel som pomôcť ako sa dá, teším sa. A aj chalani pomohli mne. Je dôležité, že sme tento zápas zvládli, čaká nás teraz veľa roboty. Musíme si aj oddýchnuť psychicky.“