Panamský obranca vykúpil Slovan. Švédsky klub nepridal druhý úspech na Slovensku

Na snímke vpravo Cesar Blackman (Slovan) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Fotogaléria (16)
Na snímke vpravo Cesar Blackman (Slovan) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. dec 2025 o 22:53
ShareTweet4

ŠK Slovan Bratislava vyhral nad BK Häcken v Konferenčnej lige. Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu.

Konferenčná liga - 6. kolo

ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 1:0 (0:0)

Gól: 85. Blackman

Rozhodcovia: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.), ŽK: Blackman - Helander, Lindberg, Rygaard

Diváci: 7879

Slovan: Trnovský - Bajrič (78. Mak), Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Mustafič), Ignatenko, Cruz - Barseghjan (90.+1. Pokorný), Tolič (56. Yirajang), Marcelli

Häcken: Linde - Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundqvist (90.+1. Wembangomo) - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svabnäck (90.+1. Leach)

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom zápase šiesteho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy nad Häckenom 1:0.

Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do play off, „belasí“ ukončili súťaž so šiestimi bodmi, ich súper s tromi. 

Domáci mali jasne navrch v ofenzívnej hre a brankára Andreasa Lindeho, ktorý je bežne náhradníkom, preverili celkovo desiatimi strelami.

Triumf nakoniec gólovo zariadil Cesar Blackman a svojmu tímu zabezpečil víťaznú rozlúčku s kalendárnym rokom.

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - BK Häcken (Konferenčná liga - 6. kolo)
Na snímke zľava Danylo Ignatenko (Slovan) a Julius Lindberg (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke zľava Filip Helander (Häcken) a Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke tréner BK Häcken Jens Gustafsson počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke zľava Johan Hammar (Häcken) a Sandro Cruz (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
16 fotografií
Na snímke zľava John Paul Dembe (Häcken) a Guram Kašia (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke sprava brankár Andreas Linde (Häcken), Filip Helander (Häcken) a Nino Marcelli (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava brankár Andreas Linde (Häcken), Guram Kašia (Slovan) a Filip Helander (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Silas Andersen (Häcken) a Kyriakos Savvidis (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Danylo Ignatenko (Slovan) a Simon Gustafson (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Cesar Blackman (Slovan) a Adrian Svanbäck (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava brankár Martin Trnovský (Slovan), Amor Layouni (Häcken) a Sandro Cruz (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke v pozadí Adrian Svanbäck (Häcken) a Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke diváci počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke gól v bráne Häckenu po strele Cesara Blackmana zo Slovana (nie je na snímke) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke vpravo Cesar Blackman (Slovan) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.

Okrem zápasu s Häckenom získali „belasí“ v KL tri body aj s Rayom Vallecano (2:1).

Priebeh zápasu

I. polčas

V úvode prišli len náznaky šancí, na strane domácich rozbiehal dvakrát nádejnú akciu Tolič. Práve on nakoniec vysunul Barseghjana, ktorého strelu zneškodnil brankár Linde.

VIDEO: Tréner Weiss o zmenách v tíme

Ten musel znova zasahovať krátko pred štvrťhodinou hry, keď sa ho pokúsil obohrať Marcelli. Nasledoval ofenzívny tlak domácich, z ktorého vzišli aj strely do priestoru bránky, no gól sa „belasým“ streliť nedarilo.

VIDEO: Kašia a Trnovský po zápase Slovan - Häcken

Po polhodine tempo hry poľavilo, v 36. minúte však Helander zastavil unikajúceho Barseghjana len za cenu žltej karty.

Do konca prvého dejstva, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou, mal prácu aj domáci brankár Trnovský, konkrétne pri rohovom kope.

II. polčas

Do druhého polčasu vstúpili oba tímy aktívne a z priameho kopu zakončoval k ľavej žrdi Kašia. Krátko na to rozbehli akciu Marcelli s Toličom, ktorý sa pri zakončení z pravej strany zranil a nahradil ho Yirajang.

VIDEO: Tréner Weiss po zápase

Menší tlak si vytvorili aj hostia, no ich nádejná akcia z brejku sa skončila ofsajdom. K vážnejšiemu ohrozenie bránky prišlo v podaní Rygaarda, ktorého prudkú strelu z diaľky vyrazil Trnovský na roh.

O chvíľu už hrozili z brejku domáci, no brankárovi Lindemu vyšlo riskantné vybehnutie mimo šestnástky.

VIDEO: Weiss a Kašia o víťaznom góle

V 85. minúte však už nestačil na sólovú akciu Blackmana, ktorý rozhodol o triumfe.

VIDEO: Gól Blackmana

V nadstavení ešte ohrozil zvnútra šestnástky domácu bránku kapitán Gustafson, no Trnovský už Slovanu výhru postrážil.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Sme radi, že sme ukončili rok víťazstvom. Nehrali sme síce už o postup, ale o svoju česť. Som rád za hráčov, že vyžmýkali zo seba všetky sily, ktoré im zostali. Súper dobre napádal, ale mali sme 5-6 gólových šancí. Celé mužstvo drelo na víťazstvo, hráčom som za to poďakoval.“

Martin Trnovský, brankár Slovana: „Nula ma teší, ako každého brankára. Zápas to nebol jednoduchý, zvíťaziť pred vlastnými fanúšikmi je super. Chcel som pomôcť ako sa dá, teším sa. A aj chalani pomohli mne. Je dôležité, že sme tento zápas zvládli, čaká nás teraz veľa roboty. Musíme si aj oddýchnuť psychicky.“

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zo Sparty Praha sa teší z gólu počas zápasu Sparta Praha - Aberdeen.
    Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zo Sparty Praha sa teší z gólu počas zápasu Sparta Praha - Aberdeen.
    VIDEO: Haraslín perfektne namieril ľavačkou. Dosiahol míľnik a Sparta postúpila
    št 22:57|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Panamský obranca vykúpil Slovan. Švédsky klub nepridal druhý úspech na Slovensku