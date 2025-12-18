ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken dnes, Konferenčná liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov ŠK Slovan Bratislava a BK Häcken dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Národný futbalový štadión v Bratislave, úvodný výkop je naplánovaný na 21.00 h.
Európska konferenčná liga 2025/2026
18.12.2025 o 21:00
6. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Häcken
V 6. kole skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy hostí Slovan Bratislava švédsky tím BK Häcken. Stretnutie sa začína o 21:00.
Oba tímy už stratili šancu postúpiť do ďalšej fázy. Postupuje 24 tímov, Slovan je na 31. mieste, na konte má tri body. Tie získal výhrou 2:1 nad Rayom Vallecano, ostatné duely belasí prehrali. V minulom kole podľahli Shkendiji na jej ihrisku 0:2.
Häckenu patrí 29. priečka, taktiež so ziskom troch bodov, no má lepšie skóre ako Slovan. Häcken zvíťaziť nedokázal, avšak trikrát remizoval. Naposledy si body delil po domácom súboji proti AEK Larnaka, duel sa skončil 1:1.
