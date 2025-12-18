Postúpiť nemôže ani jeden. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - BK Häcken?

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava finišujú vo svojej púti v pohárovej Európe. V hlavnej fáze Konferenčnej ligy pôsobia štvrtýkrát.
Zverenci trénera Weissa sa budú chcieť víťazne rozlúčiť s ligovou fázou, na domácom trávniku čelia švédskemu BK Häcken.
Duel štartuje na Tehelnom poli v Bratislave od 21.00 h. Zápas odvysiela stanica JOJ Šport.
Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bratislavský tím už nemôže pomýšľať na účasť v európskej súťaži aj v novom roku. Na konte má len tri body za výhru s Rayo Vallecano.
Postúpiť nemôže už ani jeho súper, ktorý zatiaľ v piatich zápasoch získal rovnako tri body.