Takú posilňovňu možno nemá ani Real Madrid, tvrdil Weiss. Začne Slovan vyrábať hviezdy?

BRATISLAVA. „Slovan má veľké plány, o ktorých nemôžem ešte hovoriť. Raz aj rodičia budú hrdí na to, čo sa tu vybuduje. Slovan bude ešte lepší a lepší,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss. Bolo to v návale emócií - koncom augusta minulého roka, keď Slovan postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov.

„Máme fantastické podmienky na regeneráciu. V tomto sme odstrelení od ostatných v lige. Ani Real Madrid možno takú posilňovňu nemá," pochvaľoval si Weiss.

Slovan v posledných týždňoch zažil čosi doteraz nepoznané, konfrontoval sa so svetovou elitou. Na prémiách od UEFA zarobil možno tri desiatky miliónov eur, čo je rekord.