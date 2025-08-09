Skalica trestuhodne prišla o body. Oslabenú Podbrezovú zachránil striedajúci žolík

Niké liga - 3. kolo
Skalica - Podbrezová 2:2 (0:1)
Góly: 55. Morong, 63. Švec - 45.+1 Deml, 90.+3 Kujabi
Rozhodovali: Benedik - Straka, Kmec, 543 divákov
ŽK: Mášik, Smejkal - Šiler, Kujabi, ČK: 82. Mielke (Podbrezová)
Skalica: Junas – L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži – Bariš (73. Hollý), Mášik (73. M. Nagy), Morong, Smejkal (81. Černek) – Leginus (46. Pudhorocký), Potočný (31. Švec)
Podbrezová: Rehák – Mielke, Deml (69. Galčík), Smékal, Šiler (69. Kujabi) – Marcin (80. Tatolna), Markovič, Štefánik, Gavrylenko (69. Chyla) – Palumets (69. Paraj), Niňaj
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotňajšom stretnutí 3. kola Niké ligy s hráčmi FK Železiarne Podbrezová 2:2.
O víťazstvo prišli v nadstavenom čase. Na konte majú dva body za nerozhodné výsledky, „železiari“ nazbierali dosiaľ štyri body.
Hostí poslal do vedenia v závere prvého polčasu Ondřej Deml, ktorý sa presadil prízemnou strelou k vzdialenejšej žrdi.
Záhoráci však po zmene strán otočili skóre po góloch Adama Moronga a Mareka Šveca. Podbrezová dohrávala v desiatich, v 82. minúte dostal červenú kartu Filip Mielke, ktorý potiahol za dres unikajúceho Moronga.
Napriek početnej nevýhode hostia vydolovali bod, v tretej minúte nadstavenia vyrovnal na konečných 2:2 striedajúci Ousman Kujabi.