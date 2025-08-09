Skalica trestuhodne prišla o body. Oslabenú Podbrezovú zachránil striedajúci žolík

Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver. (Autor: TASR)
TASR|9. aug 2025 o 20:50
ShareTweet2

Skalica si pripísala druhú remízu v Niké lige.

Niké liga - 3. kolo

Skalica - Podbrezová 2:2 (0:1)

Góly: 55. Morong, 63. Švec - 45.+1 Deml, 90.+3 Kujabi

Rozhodovali: Benedik - Straka, Kmec, 543 divákov

ŽK: Mášik, Smejkal - Šiler, Kujabi, ČK: 82. Mielke (Podbrezová)

Skalica: Junas – L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži – Bariš (73. Hollý), Mášik (73. M. Nagy), Morong, Smejkal (81. Černek) – Leginus (46. Pudhorocký), Potočný (31. Švec)

Podbrezová: Rehák – Mielke, Deml (69. Galčík), Smékal, Šiler (69. Kujabi) – Marcin (80. Tatolna), Markovič, Štefánik, Gavrylenko (69. Chyla) – Palumets (69. Paraj), Niňaj

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotňajšom stretnutí 3. kola Niké ligy s hráčmi FK Železiarne Podbrezová 2:2.

O víťazstvo prišli v nadstavenom čase. Na konte majú dva body za nerozhodné výsledky, „železiari“ nazbierali dosiaľ štyri body.

Hostí poslal do vedenia v závere prvého polčasu Ondřej Deml, ktorý sa presadil prízemnou strelou k vzdialenejšej žrdi.

Záhoráci však po zmene strán otočili skóre po góloch Adama Moronga a Mareka Šveca. Podbrezová dohrávala v desiatich, v 82. minúte dostal červenú kartu Filip Mielke, ktorý potiahol za dres unikajúceho Moronga.

Napriek početnej nevýhode hostia vydolovali bod, v tretej minúte nadstavenia vyrovnal na konečných 2:2 striedajúci Ousman Kujabi.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Skalica trestuhodne prišla o body. Oslabenú Podbrezovú zachránil striedajúci žolík
    dnes 20:502
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Skalica trestuhodne prišla o body. Oslabenú Podbrezovú zachránil striedajúci žolík