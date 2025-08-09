ONLINE: MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
09.08.2025 o 18:00
3. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vážení športoví priatelia, vítam vás pri zápase 3. kola Niké ligy v sezóne 2025/2026. Sily si budú merať MFK Skalica a FK Železiadne Podbrezová.
MFK Skalica má za sebou zatiaľ jediný odohraný zápas, keď na konci júla doma privítala Žilinu. Gól v ňom nepadol, a tak patrí Skaličanom so ziskom jedného bodu priebežné ôsme miesto v ligovej tabuľke.
FK Železiadne Podbrezová má za sebou dva súťažné zápasy, pričom jeden z nich – ten prvý – dotiahol do úspešného konca, keď na domácom trávniku zdolal Košice v pomere 3:1. Potom však cestoval do Bratislavy, kde Slovanu podľahol 1:4. Stredoslovákom stačia 3 body na priebežnu šiestu priečku v tabuľke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
4:5
3
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
0:0
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body