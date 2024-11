ONLINE: MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

Jedenásta Skalica má 12 bodov zo 14 zápasov, avšak na siedmu Podbrezovú stráca len dva body. Na posledné Komárno má k dobru tri body, no odohrala o duel navyše. Pred reprezentačnou prestávkou prehrala so Slovanom na Tehelnom poli 1:3, kolo predtým vyhrala doma nad Banskou Bystricou 1:0.



Podbrezovčania sú na siedmej priečke so 14 bodmi a ako bolo vyššie spomínané, pred 11. miestom má rozdiel dva body. Na šiesty Ružomberok stráca tri, manko na TOP 6 nie je veľké. Pred novembrovou asociačnou prestávkou Horehronci remizovali s piatymi Košicami doma 0:0, avšak v lige nevyhrali už štyri duely.