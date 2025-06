Bývalý ligista trénoval aj v Bangladéši. Jar začal v štvrtej lige, teraz prebudil piatoligistu

Do konca sezóny zostávajú dve kolá, aké sú vyhliadky šurianskeho ŠK do novej sezóny, zisťoval Sportnet.

„Po mojom príchode do Šurian ma mužstvo príjemne prekvapilo úžasným nastavením, hráči ťahali za spoločným cieľom a cítil som to aj na tréningoch. Poviem úprimne, ja som meniť veľa vecí ani nemusel. Prístup chalanov bol absolútne v poriadku, motivácia zlepšovať sa z nich doslova sršala. Ja im môžem pomôcť už len v istých detailoch, alebo v dokonalejšej príprave na najbližšieho súpera,“ povie nový tréner ŠK Šurany Jozef Pavlík.

„Súhlasím, mužstvá zo špice tabuľky sú porovnateľné s niektorými štvrtoligistami. Bešeňov so skúsenými futbalistami radím určite medzi lepšie tímy piatej ligy a v zápase to potvrdil. Moji hráči však už v Kolárove veľmi rýchlo pochopili, čo od nich vyžadujem a čo ešte potrebujeme do konca sezóny zmeniť. Zopakujem však, ich prístupom k povinnostiam som veľmi milo prekvapený. Ide totiž aj o to, že sa momentálne boríme - tak, ako aj niektoré iné mužstvá - so zraneniami, no snáď každý je ochotný nastúpiť a pomôcť mužstvu aj s menšou boľačkou.“

Šurany zdolali Bešeňovčanov po góle Michala Kuruca 1:0 a vrátili im tak jesennú prehru v rovnakom pomere po góle z pokutového kopu v 90. minúte, keď hrali od 14. minúty bez vylúčeného brankára Samuela Cvika.