Bývalý stopér Slovana či DAC diriguje najlepšiu obranu piatej ligy a robí asistenta v prvej

Jeden plusový bod priviezli z Branču po deľbe 2:2, no a zmierlivo sa skončil aj domáci súboj 21. kola proti súčasnému lídrovi z Tvrdošoviec (0:0).

ŠTÚROVO. Futbalové Štúrovo sa na jeseň pohybovalo iba v dolnej polovici piatoligovej tabuľky, na jar však mestečko na Dunaji výrazne ožilo a aktuálna šesťzápasová výsledková šnúra bez prehry ho vyniesla štyri kolá pred koncom do lepšej polovice 16-členného pelotónu piatej ligy JV HUMMEL ZsFZ.

„V ofenzíve sa nám naozaj nedarí tak, ako by sme si predstavovali. Na druhej strane, dostali sme najmenej gólov v súťaži a na poctivej defenzíve si zakladáme. Brankár Magyarics mal väčšinou výbornú formu, teraz už pomaly zapracovávame aj 18-ročného dorastenca Vinczeho, ale podstatný je náš účinný herný systém v obrane.“

Kouč: Kornel je stará škola

„Napríklad terajšie prvé mužstvo súťaže Tvrdošovce si u nás nevypracovalo snáď jedinú šancu, ktorá by stála za zmienku. Dovolím si povedať, že defenzíva celého mužstva je veľmi účinná, no a v strede obrany máme Kornela Salátu, ktorý to vzadu celé riadi a najmä mladým hráčom veľmi pomáha,“ pokračoval kouč na adresu bývalého stopéra slovenskej reprezentácie.

Piatu ligu hrá za svoj materský klub popri povinnostiam v nikéligovom KFC Komárno, kde je asistentom hlavného trénera Mikuláša Radványiho.

„Na jeseň odohral všetky zápasy, kým na jar chýbal kvôli povinnostiam v Niké lige iba dvakrát a vyhýbali sa mu aj zranenia. Kornel je stará škola, kvôli menšiemu zraneniu on nastúpiť nikdy neodmietol,“ prezradil kouč.