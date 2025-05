Za sedem dní získali deväť bodov. Toľko chytili za prvých desať kôl

KOLÁROVO. Po jeseni dvanáste Kolárovo získalo za sedem dní, do minulej soboty, až deväť piatoligových bodov. V úvode sezóny pritom potrebovali bielo-modrí na deväťbodový zisk prvých desať kôl. Po tom, čo Gúta zdolala minulú stredu na Štadióne Kolomana Gögha v dohrávke 22. kola piatej ligy Juhovýchod HUMMEL prekvapujúco vysoko 3:0 lídra súťaže Trstice, ktorému tak pretrhla desaťzápasovú šnúru bez prehry, kabína opäť burácala.

Oživené mužstvo z dolnej polovice tabuľky vydolovalo v posledných piatich kolách až trinásť bodov z pätnástich možných.

Štvrťstoročie v štvrtej lige Kolárovo nieslo na západe Slovenska ešte nedávno označenie najtradičnejší účastník štvrtej ligy, v ktorej hralo bez jedinej prestávky celých dvadsaťpäť rokov. Zostup do piatoligovej spoločnosti prišiel pred dvomi rokmi v reorganizačnej sezóne a po ňom nastalo aj ráznejšie omladenie kádra. Pokles výkonnosti sa úplne zastaviť nepodarilo a do tejto jarnej časti vstupovalo futbalové mestečko na sútoku Váhu a Malého Dunaja až z dvanásteho miesta. Keď však v prvých štyroch kolách odvetnej časti chytil FK iba jeden bod - hoc za remízu v prvých Kozárovciach - fanúšik tradičného klubu začal biť na poplach. Mužstvo totiž pustilo perie dvakrát doma, keď prehralo s priemerným Veľkým Mederom (1:2) a aj Štúrovom (0:1) a ani bod nepriviezlo po prehre 1:0 z predposledného Branču.

„V úvode jarnej časti sme doslova trpeli na pričasté absencie hráčov zo základnej zostavy kvôli zraneniam či chorobám a body nám utekali pomedzi prsty,“ dôvodil dlhoročný tréner FK Kolárovo Zsolt Máté. „Nebola to jednoduchá situácia, pretože napríklad štyria Brazílčania, vrátane osemgólového Nunesa, sa po jeseni v zime už z domova nevrátili a zapracovali sme prevažne mladých odchovancov či hráčov, ktorí sa vrátili do materského klubu. Nejakej panike sme však určite nepodliehali, pretože som vedel, že keď sa absentujúci hráči do zostavy vrátia, výsledky musia prísť,“ vrátil sa ku koncu marca kouč, ktorý už mohol rátať aj s dvomi „novými“ Brazílčanmi. Dvadsaťpäťročný hrotový útočník Brayan Brown Oliveira Vilas Boas je dnes so siedmimi gólmi najlepším jarným strelcom mužstva a záložník Victor Henrique Medina Pascoalino má na starosti dispečing v strede poľa.

Tréner FK Kolárovo Zsolt Máté. (Autor: FK Kolárovo)

Rozhodol Maďar Magyar Výsledkový obrat nastal v 20. kole v domácom zápase proti Šahám, v ktorom mal tréner Máté na lavičke nachytaného - pre prípad potreby - špeciálneho žolíka. Dnes 43-ročný rodený Maďar Zsolt Magyar sa do Kolárova priženil pred vyše pätnástimi rokmi, podstatné však je to, že niekoľko sezón patril v jeho drese k najlepším strelcom štvrtej ligy. „Zsolt Magyar si chodil s nami občas zatrénovať, v tejto sezóne však už na majstrovské zápasy nenastupoval.

Pred stretnutím proti Šahám som sa s ním dohodol, že v prípade potreby nám napríklad za nerozhodného stavu skúsi v útoku pomôcť. Keď sa v druhom polčase obnovilo zranenie Brazílčanovi Brayanovi, do hry som ho poslal na záverečnú polhodinu.“ Vtedy už hostia po góle do šatne viedli 0:1, no potom sa Kolárovčania vzopreli osudu, predbiehali sa v bojovnosti i obetavosti a na ihrisku sa začali diať veci. „Desať minút pred koncom vyrovnal na 1:1 náš odchovanec Richard Both, ktorý sa vrátil v zime z Okoča,“ no a v nadstavenom čase dal víťazný gól z hranice malého vápna strelou po zemi dobre postavený Zsolt Magyar, ktorý oslavoval víťazný gól na trávniku dlhšie, ako tie štvrtoligové, ktorých počet sa blížil k tristovke. Tesné víťazstvo „v hodine dvanástej“ naštartovalo Mátého zverencov k úspešnej sérii, ktorá stále trvá. Z piatich kôl trinásť bodov „Víťazstvo proti Šahám po góle v nadstavenom čase nám veľmi pomohlo a už s kompletným kádrom potom prišli aj ďalšie úspešné výsledky.“ Mužstvo z dolnej polovice tabuľky získalo v piatich zápasoch v rade z pätnástich možným až trinásť bodov a v minulom anglickom týždni v troch zápasoch za sedem dní dokonca plný počet bodov. V stredajšej dohrávke 22. kola Kolárovo – Trstice zdolali rozbehnutí domáci exštvrtoligového lídra súťaže vysoko 3:0. „Podľa mňa nás Trstice čiastočne podcenili. Tri dni po zápase vo Dvoroch nad Žitavou sme však hrali aktívne, netaktizovali a po polhodine hry dal Brayan náš vedúci gól. Po prestávke sme išli za poisťovacím gólom a v 61. minúte ho dal 19-ročný Benjamín Rigó.

Zo stretnutia Kolárovo – Šahy (2:1) na kolenách autor víťazného gólu Zsolt Magyar. (Autor: FK Kolárovo)

Hostia potom aj chceli zmeniť taktiku, celkom sa im to však nepodarilo a dvadsať minút pred koncom spečatil naše zaslúžené víťazstvo gólom na 3:0 František Szabó. Najmä pre našich mladých hráčov to bol aj dosť emotívny zápas, pretože vnímali, že doma narazíme na prvé mužstvo tabuľky. Ešte pred úvodným výkopom som sa ich snažil presvedčiť, že keď každý jeden podá na ihrisku svoj maximálny výkon, tak máme šancu uspieť,“ povedal tréner po nečakanom víťazstve rozdielom triedy.

Proti Šuranom otočili Uplynulú sobotu hostilo Kolárovo Šurany, ktoré prišli po zmene na trénerskom poste za kormidlom už s Levičanom Jozefom Pavlíkom. „Pre nás to bol tretí zápas za sedem dní, na niektorých hráčoch bolo vidieť únavu, navyše, hostia sa chceli novému trénerovi ukázať. Jednoducho, nebol to pre nás ľahký zápas. O to viac, že sa nám zranil už v dvadsiatej minúte kapitán a stredný obranca Zoltán Cingel, ktorého sme museli vystriedať. Tým pádom sa nám zmenilo rozostavenie hráčov i taktika a museli sme hrať iba na rýchle brejky.“ To znamená, na hroťáka Brayana, ktorý najskôr ešte v prvom polčase vyrovnal jednogólový náskok hostí a v 59. minúte dal aj víťazný gól na 2:1. Trojbodový gól však vypracoval po individuálnej akcii z vlastnej polovice jeho krajan z Brazílie Victor a Brayanovi stačilo trafiť poloprázdnu bránu. Proti Šuranom zahviezdil v strede poľa 21-ročný Victor Henrique Medina Pascoalino, ktorý posilnil FK v zime z konkurenčných Tvrdošoviec.

Vydarené posily „Obaja naši Brazílčania bývajú v mestskej ubytovni hneď vedľa štadióna a okrem spoločných tréningov sa pripravujú kondične každý deň mimo víkendov. Trénujú buď v posilňonvi, alebo vo dvojici na štadióne. Sme s nimi veľmi spokojní, hrotový útočník Brayan je na jar naším najlepším strelcom a konštruktívny Victor podal práve proti Šuranom doteraz svoj najlepší výkon. Brayan má teraz skvelú formu, v posledných troch zápasoch dal šesť gólov, fyzicky je silný a aj v osobných súbojoch sa vie oprieť, kým napríklad jeho jesenný predchodca Nunes bol extrémne rýchly a hrali sme na brejky prakticky iba na neho.“

Duo zimných posíl z Brazílie – Brayan (zľava) a Victor po víťazstve s Trsticami (3:0). (Autor: FK Kolárovo)

Vo Dvoroch čistý hetrik Po cennej remíze 1:1 v nebezpečnom Bábe odštartovali Kolárovčania deväťbodový anglický týždeň víťazstvom 3:0 vo Dvoroch nad Žitavou. Po bezgólovom prvom polčase roztrhal domácu obranu futbalista z krajiny samby Brayan, ktorý dal na Požitaví čistý hetrik. Mimochodom, jeho bratrancom je gólový útočník Ferencvárosu Budapešť Saldanha, ktorý ho prišiel podporiť v domácom stretnutí Kolárova proti Šahám. „Vo Dvoroch to nebol vôbec ľahký zápas, celú hodinu bola hra úplne vyrovnaná, nám však veľmi pomohol prvý gól Brayana. Ako som povedal, oproti jeseni už nehráme iba na brejky, ale snažíme sa aktívne napádať už na polovici súpera. Tak sme získali v 64. minúte loptu na ľavej strane ihriska, nasledovala okamžitá prihrávka pred šestnástku na Brayana a ten chladnokrvne zakončil. Na konečných 3:0 upravil v poslednej desaťminútovke, keď sa dvakrát presadil do otvorenej obrany.“

V kádri 16 Kolárovčanov Tréner a pedagóg Zsolt Máté zdupľoval, že v dvadsaťčlennom kádri má teraz až šestnásť domácich Kolárovčanov. V zimnej prestávke angažoval klub namiesto kvarteta Juhoameričanov už iba dvoch spomínaných legionárov z Brazílie. Pred jarnou časťou piatoligovej súťaže sa vrátil brankár Ronald Takács, ktorý sa hneď chytil šance. Do zálohy prišiel cez Nesvady Kolárovčan Barnabáš Dóša a z Okoča-Sokolca sa vrátil na prestup aj ďalší Kolárovčan Richard Both. „Keď sme sa po jeseni dozvedeli, že náš hráč Zoltán Cingel skončil v Hurbanove ako hrajúci tréner, hneď som mu zatelefonoval, či by sa nechcel vrátiť do Kolárova, kde žije. On totiž trénoval u nás pred časom dorast, väčšinu hráčov pozná dokonale a hlavne, vzťahovo je nám blízky. Dohodli sme sa rýchlo a nakoniec nám vypomohol aj spomínaný strelec Zsolt Magyar.

Dvojica najskúsenejších Kolárovčanov, s kapitánskou páskou Zoltán Cingel a bývalý kanonier štvrtej ligy Zsolt Magyar. (Autor: FK Kolárovo)

Mladým hráčom pomáha už len to, keď cítia, že v strede obrany majú za sebou skúsených Zoltána Cingela s Marekom Kókaiom. Aj za cenu výraznejšieho omladenia kádra sme už v minulej sezóne začali zaraďovať do prvého mužstva čo možno najviac dorastencov, ktorých dopĺňame rozdielovými Brazílčanmi. Naši mladíci sú ešte stále síce menej skúsení, ale keď to porovnám oproti vlaňajšku, určite urobili progres, čo ma teší najviac.“

V ktorom jarnom stretnutí podalo Kolárovo doteraz najlepší výkon, zisťoval Sportnet. „Určite v stretnutí proti vedúcim Trsticiam. Spomenul by som však aj zápas vo vtedy prvých Kozárovciach, kde sme dokázali obetavosťou ubrániť výsledok 1:1. Zo zápasov na ihrisku súpera sme tam podali najlepší defenzívny výkon, pričom nás podržal, hlavne v druhom polčase, brankár Takács,“ zakončil lodivod Máté, ktorý už chystal plán, ako túto sobotu v komárňanskom okresnom derby v štrnástej Okoličnej na Ostrove natiahnuť päťzápasovú sériu bez prehry. Desiate Kolárovo by vraj malo nastúpiť v plnej sile. Tabuľka V. ligy JV