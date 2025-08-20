Slovan privíta neobľúbeného súpera. Vzájomná bilancia hovorí v prospech hostí

BRATISLAVA .Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká na domácej pôde úvodný zápas play off Európskej ligy proti Young Boys Bern.
Vzájomná bilancia pred dvojzápasom o postup do hlavnej fázy druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže hovorí v prospech švajčiarskeho súpera.
Výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Tehelnom poli.
Bez Weissa mladšieho
„Belasí“ nezopakujú zázrak z minulého roka v podobe postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V 3. predkole vypadli s kazašským súperom po jedenástkovom rozstrele.
Následne v sobotu zvládli domáci ligový duel so Skalicou, v ktorom s výrazne obmenenou zostavou zvíťazili 1:0, rovnako ako v odvete s Kajratom.
V prvom meraní síl so 17-násobným švajčiarskym šampiónom nebudú môcť počítať s kapitánom Vladimírom Weissom ml., ktorý si po vypadnutí z kvalifikácie LM neudržal nervy na uzde a videl červenú kartu.
Naopak, po treste za vylúčenie v dueli v Kazachstane je už k dispozícii stredopoliar Rahim Ibrahim.
Slovanu môže pomôcť mohutná podpora fanúšikov, klub v utorok večer informoval, že predal 13.000 vstupeniek.
„Pre nás hráčov veľa znamená, že ľudia stoja pri nás. Vo futbale i v živote občas musíte padnúť, no práve v takých chvíľach je podstatné držať spolu. Vždy nám veľmi pomôže, keď už na rozcvičke vidíme zaplnené tribúny.
Verím, že spoločne môžeme opäť dosiahnuť dobré veci, a začať treba už vo štvrtok. Európska liga je pre nás motiváciou, je to výborná súťaž, chceme sa o ňu pobiť. Tešíme sa na štvrtok a na atmosféru, ktorú vedia vytvoriť fanúšikovia na Tehelnom poli,“ povedal pre klubový web defenzívny univerzál Kenan Bajrič.
ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern
Európska liga: 1. zápas play-off
Výkop: 21. augusta o 20:15
Rozhodujú: Stegemann - Günsch, Achmüller (všetci Nem.)
Štadión: Tehelné pole
Zlá forma Young Boys
Stretnú sa posledné dva tímy tabuľky hlavnej fázy Ligy majstrov z minulej sezóny. Slovan sa dostal pred Young Boys vďaka skóre, ktoré mal o gól lepšie. Pre tretí tím uplynulého ročníka švajčiarskej ligy to bude prvý zápas v pohárovej Európe v aktuálnej sezóne.
V lige má po štyroch kolách na konte 5 bodov a momentálne mu patrí 5. priečka. Zverenci švajčiarskeho trénera Giorgia Continiho v nedeľu zvládli stretnutie v domácom pohári s Courtetelle, na pôde štvrtoligistu zvíťazili 4:1.
Pred dvojzápasom so Slovanom prestúpil z Bernu do talianskeho veľkoklubu AC Miláno 20-ročný pravý obranca Zachary Athekame.
Bilancia vzájomných zápasov hovorí v prospech „žlto-čiernych“. Slovenský majster prehral s Young Boys v skupinovej fáze Európskej ligy 2014/15 vonku 0:5 a doma 1:3.
V 2. predkole Ligy majstrov 2021/22 na Tehelnom poli remizoval 0:0 a v Berne prehral 2:3. Zverenci Vladimíra Weissa st. tak vo štvrtok zabojujú o prvé víťazstvo v pohárovej Európe nad týmto súperom.
Prvý duel dvojzápasu bude rozhodovať nemecká trojica arbitrov - hlavný rozhodca Sascha Stegemann a jeho asistenti Christof Günsch a Marco Achmüller. Odveta je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf s umelým trávnikom.
Slovanu verí štvrtina tipérov. Vyhrá v kurze 3,00?
Slovenský majster nezopakuje úspech z vlaňajška a Ligu majstrov si nezahrá. Nezvládol rozstrel proti Kajratu, takže putoval do Európskej ligy, kde sa stretne s Young Boys Bern. Švajčiarsky celok je v pozícii favorita, no Slovan si hlavne doma na neho trúfa. Tipéri mu príliš neveria, ale na Tehelnom poli sa nehrá ľahko. Podarí sa Slovanu vstúpiť do dvojzápasu úspešne. Kurz 3,00 je rozhodne lákavý.
Uvidíme na Tehelnom poli prestrelku?
Slovan nečaká nič jednoduché. Predpokladajú to aj bookmakeri, ktorí favorizujú Švajčiarov a vypísali na nich kurz 2,20, na postup je dokonca len 1,30. Hlavný bookmaker Niké Richard Slušný si však myslí, že hostia nezvíťazia: „Slovanu nevyšiel úvod sezóny podľa predstáv, trápi sa v lige aj v Európe. V prvom zápase play-off EL doma, ale urobí všetko pre to, aby si udržal šancu aj pred odvetou. Verím tomu, že doma minimálne neprehrá a takisto aj skóruje.“
Tipéri sú však iného názoru. Až 88% percent predpokladá, že do ligovej fázy Európskej ligy postúpi Young Boys Bern. Rovnako 57% očakáva, že švajčiarsky celok zvíťazí už v prvom meraní síl. Slovanu vo štvrtok verí 28%, remízu predpovedá 15%. Postup Slovana očakáva len 12% Slovákov, no kurz 3,24 je veľmi zaujímavý.
Drvivá väčšina očakáva na Tehelnom poli prestrelku. Dvojzápas proti Mostaru bol bohatý na góly, ten proti Kajratu naopak nie. Až 85% očakáva minimálne tri góly v kurze 1,64, presné zásahy oboch mužstiev v kurze 1,54 si na tiket dalo až 95% tipujúcich.
Medzi zaujímavými tiketmi na súboj Slovan – Young Boys Bern nájdeme aj tie na triumf či postup slovenského majstra. Jeden tipér využil ešte kurz 3,38 na postup „belasých“, tiket podal za 250 eur a môže vyhrať 845 eur. Iný zase čaká, že Slovan doma neprehrá v kurze 1,66. V tom prípade zinkasuje 415 eur.
Slovenský majster minulý týždeň síce mnohých tipérov i fanúšikov zarmútil, keďže do ďalšej fázy postúpili súperi z Kazachstanu, ale niektorí tipéri sa radovali z krásnych výhier. Za 2 000 eur bol podaný tiket na triumf Slovana aspoň 8 rohov v zápase, pričom sa istý tipujúci radoval z výhry 4 400 eur. Iný zase spojil víťazstvo „belasých“ s neprehrou Fenerbahce a z 2 500 eur zarobil 5 175 eur. Päť žltých kariet zase ďalšiemu tipérovi zdvojnásobilo tisíceurový vklad.
Starý známy Young Boys
Slovan môže postúpiť štvrtýkrát do hlavnej súťaže Európskej ligy. V sezóne 2014/2015 si v skupine zmeralo sily aj s Young Boys, ale nedopadlo to dobre. Švajčiari postúpili zo skupiny, ale Slovan skončil posledný s jediným streleným gólom práve proti mužstvu z Bernu. To mu však dalo dovedna osem gólov. Tesnejšie to bolo pred štyrmi rokmi v 2. predkole Ligy majstrov. Na Tehelnom poli gól nepadol, ale na umelej tráve vo Švajčiarsku Slovan siahal na vyrovnanie z 0:3 na 3:3, no jeden presný zásah mu chýbal. Zo súčasného kádra si to pamätá päť hráčov. V tejto sezóne sa Švajčiarom nedarí. V pohárovej Európe síce boli nasadení až do play-off EL, ale v domácej súťaži získali v štyroch kolách iba päť bodov.