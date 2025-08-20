Bern má výrazne vyšší rozpočet. Vnímanie Slovana ovplyvňujú dejiny, tvrdí švajčiarsky expert

Slovan verzus Young Boys Bern. Súperi sa stretli v rokoch 2014 a 2021. Jasne úspešnejší je švajčiarsky tím, ktorý vyhral tri zo štyroch zápasov. Zvyšný skončil bezgólovou remízou.
Slovenský majster vo štvrtok (o 20.15 vysiela STVR ŠPORT) privíta Bern v prvom zápase play off o Európsku ligu.
„YB Bern ešte nikdy neprehral so Slovanom, čo ovplyvňuje vnímanie slovenského majstra. Väčšina ľudí si preto myslí, že náš tím zvíťazí,“ tvrdí GREGORY VON BALLMOOS z denníka Berner Zeitung, ktorý sa špecializuje na Young Boys Bern.
Ako by ste opísali Young Boys Bern? Čo je preňho typické?
Young Boys (YB) bol roky synonymom fyzického futbalu, a podľa toho je aj zostavený tím. Dominantný stred s rýchlymi krídlami. Tím, ktorý dokáže súpera včas dostať pod tlak a pri získaní lopty okamžite prejsť do útoku. Taký je aspoň plán. Už dlhší čas sa však nedarí ho realizovať podľa predstáv.
Slovan v posledných zápasoch nevyzeral dobre, ofenzívni hráči sú mimo formy. Ako je na tom Bern?
YB nie je taký silný ako kedysi. Tri zápasy bez víťazstva nie sú náhoda a úvodné víťazstvo nad Servette sa nesmie preceňovať, lebo klub zo Ženevy je sám v kríze. Aj v národnom pohári minulú nedeľu proti klubu z nižšej súťaže (zo štvrtej ligy, pozn. red.) mal YB prekvapivo veľké ťažkosti.
Kto je kľúčovou postavou tímu?
Samozrejme kapitán Loris Benito, jeden z mála lídrov v tomto tíme. Sú tu aj Christian Fassnacht a Edimilson Fernandes. Fassnacht je však zranený a Fernandes ešte nie je takou dominantnou postavou v strede poľa, ako sa od neho očakávalo.
Okrem toho bol v treťom zápase proti FC Bazilej vylúčený z ihriska za násilie, pričom veľa červených kariet bolo problémom už v minulej sezóne.
Zaujímavý je určite aj brankár Marvin Keller. Má 23 rokov a je v základnej zostave len od tejto zimy. Keller je považovaný za pravdepodobne najväčší brankársky talent vo Švajčiarsku a v súčasnosti je najlepším hráčom Young Boys.
YB Bern v play-off Európskej ligy nastúpi proti Slovanu? Ako vnímajú slovenského majstra ľudia, ktorí sú spojení s klubom?
Veľký vplyv zohráva história. YB ešte nikdy neprehral so Slovanom, čo ovplyvňuje vnímanie slovenského majstra. Väčšina ľudí si preto myslí, že YB Bern zvíťazí.
Kto je podľa vás favoritom?
Myslím, že je to 50:50, hlavne preto, že oba tímy nie sú práve v najlepšej forme.
Skúsme kluby porovnať z hľadiska finančnej sily. Slovan má rozpočet približne 25 miliónov eur. Ako je to v prípade YB Bern?
Rozpočet YB je výrazne vyšší. Dosahuje približne 75 miliónov frankov, čo je v prepočte osemdesiat miliónov eur.
Najlepší hráči Slovana zarobia možno 70 – tisíc eur mesačne. Ako je to v Berne?
Platové podmienky v Berne sú veľmi závislé od výkonnosti. Základný plat je preto nižší, ale s bonusmi by najlepšie platení hráči Bernu mali dosiahnuť podobne vysoké platy ako v Slovane.
Slovan sa v rokoch 2014 a 2021 stretol s YB Bern. Ako si spomínate na tieto zápasy?
V roku 2014 to bolo prekvapivo ľahké, najviac mi utkvelo v pamäti domáce víťazstvo 5:0. Zápasy v roku 2021 boli poznačené pandémiou koronavírusu.
Dobre si pamätám na zápas v Bratislave, ktorý sa odohral takmer bez divákov (bola povolená iba tisícka, pozn. red.). V Berne boli naopak diváci povolení (20 – tisíc, pozn. red.), čo bolo samozrejme výhodou pre YB.
Minulý rok obsadil Slovan v Lige majstrov 35. miesto. YB Bern bol úplne posledný. Ako to vnímate?
Posledná kampaň YB v Lige majstrov bola veľmi sklamaním. Jednak výsledky, ale aj výkony. YB bol v tejto forme jednoducho príliš slabý na Ligu majstrov. Myslím, že to platí aj pre Slovan, ale neinterpretoval by som to príliš. Je to nová súťaž s čiastočne novo zostavenými tímami.
YBB má povesť klubu, ktorý sa samofinancuje. Môžete byť konkrétnejší?
Veľkú časť tvoria príjmy z predaja vstupeniek, dresov, suvenírov, konzumácia na štadióne, potom sponzoring.
V posledných rokoch bol YB opakovane v Lige majstrov, kde je vstupný bonus vo výške približne 30 miliónov eur. To je pre švajčiarsky klub obrovská suma peňazí. Bernčania tiež opakovane predávajú hráčov so ziskom.
Tento rok v lete napríklad Zacharyho Athekameho do AC Miláno (desať miliónov eur, pozn. red.) Treba tiež spomenúť, že YB je veľmi zdravý klub. Vlastný kapitál dosahuje približne 60 miliónov frankov.