Desný tunel, Švajčiari mali Slovákov na posmech. Slovan bude mať podporu ako nikdy

BRATISLAVA. Keď v roku 2014 hrali futbalisti Young Boys Bern so Slovanom Bratislava, redaktor klubovej televízie natočil netradičné a dosť posmešné video.
Ukázal v ňom zarastené sedačky na tribúne či prechod dlhočizným tunelom, cez ktorý chodili hráči na ihrisko.
„Je dlhší ako sto metrov, poďme si ho pozrieť,“ opisoval redaktor Brian Ruchti.
V tuneli poukazoval na nevkusné linoleum i opadávajúcu omietku zo zatečených stien.
Prirovnal ho k podzemným chodbám v protiatómovom bunkri. Zo Slovana si robil posmešky. „Štadión je skutočne vidiecky, rustikálny,“ pokračoval Ruchti. Video bolo s podtónom komickej hudby.
„Štyri minúty sme už na ceste,“ dodal redaktor, keď konečne pristúpil k šatni. „Tu je Svätá miestnosť futbalistov Bernu.“
Bolo to v období, keď Slovan sídlil na staručkých a schátraných Pasienkoch, kde chodilo v priemere menej ako dvetisíc priaznivcov. Keď hráči otvorili dvere šatne, ocitli sa v starej telocvični.
"Pasienky pôsobia ako ruská stavba. Je tu laminátová podlaha s dierami," dodal redaktor.
Nik im netlieskal
Slovan vtedy prehral s Young Boys Bern 0:5 vonku a 1:3 doma. Na Pasienkoch sa vtedy starali o atmosféru len hosťujúci fanúšikovia.
Futbalisti Slovana sa cítili proti Bernu ako keby hrali vonku. Nik im netlieskal, nik nepovzbudzoval.
Fanúšikov odradili katastrofálne výsledky a tých zopár, ktorí prišli, sa triasli na vlhkých a studených sedačkách od zimy. Azda jediný chorál, čo spustili, urážal domáceho stredopoliara Juraja Halenára.
Hlásateľ na prekvapenie ohlásil návštevu tritisícštyristo ľudí. V hľadisku však mali prevahu hostia zo Švajčiarska, ktorí zaplnili takmer celý svoj sektor. Mohlo ich byť okolo tisíc. Bez nich by zápas nemal žiadnu atmosféru.
Vtedajší rozpočet Slovana bol možno štyrikrát menší ako dnes.
Zostava vtedajšieho Slovana? Perniš – Kolčák, Hudák, Gorosito, Čikoš - Grendel (80. Žofčák), Štefánik - Peltier, Halenár, Kubík (82. Milinkovič) - Soumah.
Naposledy iba tisícka
Práve posledný menovaný strelil jediný gól Slovana v skupinovej fáze Európskej ligy.
V nej bol Slovan žalostný. Prehral všetkých šesť zápasov (v skupine bola aj Sparta Praha a SSC Neapol) so skóre 1:20.
Nepomohol tréner František Straka ani jeho nástupca Jozef Chovanec. Slovan prežíval ťažké časy. V domácej lige skončil v sezóne 2014/2015 až na treťom mieste.
Pred štyrmi rokmi Slovan vyzval Bern druhýkrát a to už bolo niečo iné.
Slovan vs. YB Bern doma
2014, Európska liga
Slovan Bratislava – Young Boys Bern 1:3 (1:2)
Góly: 11. Soumah – 9. Hoarau (z pok. kopu), 18. a 63. Kubo, ŽK: 41. F. Kubík, 57. Kolčák – 82. Vilotič, rozhodovali: Van Boekel – Goossens, Steegstra (všetci Hol.), 3495 divákov
Slovan: D. Perniš – Kolčák, Hudák, Gorosito, Čikoš – Grendel (80. Žofčák), Štefánik – L. Peltier, Halenár, F. Kubík (83. Milinkovič) – Soumah
Bern: Mwogo – Sutter, Vilotič, Von Bergen, Lecjaks – Bertone, S. Sanogo – Steffen (71. Nuzzolo), Kubo, Zárate (80. Hadergjonaj) – Hoarau (67. Afum).
2021
Liga majstrov - 2. predkolo, 1. zápas
ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:0
Rozhodovali: Kavanagh - Cook, Robathan (všetci Angl.), ŽK: de Kamps - Siebatcheu, Aebischer, Camara, Lefort, 1000 divákov.
Slovan: Chovan - Medveděv (30. Pauschek), Kashia, Božikov, De Marco - de Kamps (90.+2 Lichý) - Čavrič (74. Dražič), Kankava, Weiss, Zmrhal (90.+2 Strelec) - Ratao (74. Henty)
Bern: von Ballmoos - Hefti (80. Maceiras), Camara, Zesiger, Garcia (84. Lefort) - Ngamaleu (84. Spielmann), Aebischer, Sierro, Elia - Mambimbi (55. Fassnacht), Siebatcheu
Švajčiarov privítal v rámci 2. predkola Ligy majstrov na novom a modernom Tehelnom poli.
Čo sa týka podmienok, infraštruktúry a zabezpečenia, sú to dva odlišné svety. Malú a zatuchnutú kabínu vymenili za veľkú a modernú.
Kedže bolo pandémia, tak zápas mohlo sledovať iba tisíc divákov.
Slovan o skóre lepší
Aj výsledky boli tesné. Slovan uhral doma bezgólovú remízu a vonku prehral 2:3. V drese slovenského majstra sa presadil Ezekiel Henty, druhý gól si dali domáci vlastný. Slovan navyše zahodil penaltu.
„Samozrejme, keď budeme úprimní, tak kvalita bola tak 60 : 40 na ich strane. Postúpil tím, ktorý dal o gól viac, a treba im zagratulovať,“ hodnotil vtedy tréner Vladimír Weiss.
"Nejdeme domov so zvesenými hlavami, aj keď nie všetci hráči, ktorí sú v Slovane, hrajú podľa mojich predstáv, resp. pristupujú k svojim povinnostiam podľa mojich predstáv, a tí budú musieť odísť," avizoval Weiss.
Vlani oba kluby súperili na diaľku v hlavnej fáze Ligy majstrov a ani jeden z nich nebodoval. Slovan bol o skóre úspešnejší a skončil predposledný (7:27). Bern bol úplne na dne so skóre (3:24).
Švajčiari nie sú tiež vo forme
Slovan vo štvrtok vyzve YB Bern doma už tretíkrát. Slovenský majster však prvýkrát môže využiť naplno svojich divákov. Prvý zápas play off o Európsku ligu sa hrá vo štvrtok (o 20.15) na Tehelnom poli.
Káder Bernu má dnes podľa Transfermarkt hodnotu 72 miliónov eur, Slovana necelých štyridsať. Pred troma rokmi to bolo 62:14 (vyjadrené v miliónoch) v prospech Švajčiarov.
Young Boys predal pred sezónou hráčov za zhruba dvadsať miliónov eur. Najdrahší z nich (Zachary Athekame) zamieril do milánskeho AC za desať miliónov.
Bern investoval do posíl asi sedem miliónov eur, najdrahší z nich stál 2,5 milióna eur. Slovan minul na nákup posíl zhruba polovicu.
Slovenský majster v posledných zápasoch nepredviedol dobré výkony, ale ani Bern nevyniká, rovnako nie je vo forme. V domácej súťaži vyhral iba jeden zo štyroch zápasov.