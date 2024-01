Generálku odohrá doma. Slovan Bratislava má náhradu za Slaviu Praha

Slavia sa rozhodla duel so Slovanom zrušiť, namiesto neho privíta Zlaté Moravce.

"Belasí sa v generálke stretnú s aktuálne piatym tímom najvyššej slovinskej ligy, ktorý má v kádri predovšetkým mladých hráčov s potenciálom do budúcna," informuje ŠK Slovan Bratislava.

Úvodné jarné kolo Niké ligy je na programe od 9. do 11. februára. Slovan Bratislava hrá už v piatok, od 17:30 h nastúpi v šlágri na pôde Žiliny.

Obhajca trofeje má nad druhou Žilinou po výbornej jeseni sedembodový náskok.

Žilina pravdepodobne nastúpi bez kapitána Tomáša Nemčíka, ktorý to má namierené do nórskeho Rosenborgu BK. Trénerovi Vladimírovi Weissovi už nebude k dispozícii Aleksandar Čavrič, ktorý odišiel do Japonska.