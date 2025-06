Vonku uhrali len dva body. V závere však šliapu, obrali aj majstra a veria v záchranu

NESVADY. Futbalisti ŠK Nesvady strelili za pätnásť jesenných kôl chudobných osem gólov a do odvetnej časti VI. ligy Východ HUMMEL ZsFZ vstupovali zo štrnásteho miesta 16-člennej tabuľky.

Prvý poltucet jarných majstrovských stretnutí im však vyniesol iba dva body za domáce remízy so Svätým Petrom (0:0) a Starým Tekovom (1:1) a pozmenené mužstvo začalo bodovať, až keď mu tieklo do topánok a hrozil pád do „okresu“, ktorému sa zázrakom vyhli už vlani.

V apríli boli odpisovaní