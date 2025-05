Za päť rokov skončilo 140 tímov. Ako zachrániť dorasty v oblastných zväzoch?

Nie je to úplne tak. Dnes majú mladí na výber z množstva odvetví a ich rozptyl je teda omnoho väčší ako v minulosti.

„Našim cieľom je poskytnúť pravidelnú možnosť hrania futbalu čo najviac ľudom v rôznych vekových kategóriách, a to aj flexibilným spôsobom, ktorý im dáva najlepšiu príležitosť na ich športový, zdravotný či mentálny rozvoj,“ vysvetlil Vladimír Lupták, Grassroots koordinátor SFZ pre styk s UEFA a FIFA.

V obciach a malých mestečkách Slovenska sa však častokrát stáva, že dorastenci aj majú záujem o futbal, no nie je ich dostatok.

„SFZ poskytuje pre UEFA údaje o svojej členskej základni - počty hráčov, hráčok, trénerov, tréneriek, počty klubov, počty družstiev, počty rozhodcov za každú sezónu, nakoľko je to podmienka poskytnutia finančného príspevku z programu HattTrick pre SFZ,“ dodal.

Slovenský futbalový zväz poskytuje tieto možnosti cez svoje futbalové štruktúry, konkrétne cez Regionálne FZ, Oblastné FZ, kluby, materské a základné školy či partnerské organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenými športovcami.

„Je to veľmi alarmujúce číslo. Inými slovami, daná veková kategória stratila možnosti hrania súťažného futbalu v obciach,“ krúti hlavou Lupták.

Zatiaľ čo v sezóne 2019/20 bolo na Slovensku v oblastiach 656 aktívnych tímov, v ročníku 2021/22 ich bolo 578 a minulý rok dokonca len 516. Znamená to, že za päť rokov skončilo v oblastiach 140 tímov dorastu.

„UEFA na svojej Grassroots konferencii v Poľsku zdôraznila dôležitosť spolupráce národnej asociácie s regionálnymi a oblastnými futbalovými zväzmi v oblasti rozvoja futbalu, predovšetkým v poskytnutí nových možností hrania futbalu (hráč je na prvom mieste – nábor, rozvoj a udržateľnosť).

Ak je potrebné, nesmieme sa báť modernizovať ponuku možností hrania futbalu v danom regióne a zároveň aj približovať verejnosti futbal v rôznych iných formách.

Podobné iniciatívy s rovnakým cieľom udržateľnosť futbalu na najnižšej úrovni fungujú aj v iných futbalových zväzoch v Európe,“ vysvetlil Lupták.

Pilotný projekt pod Tatrami

Prioritou Slovenského futbalového zväzu je nepriaznivý trend okamžite zastaviť, a tak sa pustil do nového projektu 9v9. Znamená to, že tímy do základnej zostavy nemusia postaviť jedenásť futbalistov, ale stačí im deväť.

Hlavným cieľom je zastavenie znižovania počtu dorasteneckých družstiev v oblastných zväzoch.

Do pilotného projektu novej dorasteneckej súťaže sa v sezóne 2024/25 zapojil Podtatranský futbalový zväz.

„Základom záchrany futbalu v obciach pod Tatrami boli osobné stretnutia zástupcu technického úseku SFZ - Martina Pohloda s predsedami klubov v rámci Podtatranského futbalového zväzu, ktorý si vypočul ich názory, problémy a zároveň im predostrel myšlienku pilotného projektu novej dorasteneckej súťaže vo flexibilnom formáte 9v9,“ prezradil o začiatkoch nového projektu Lupták s tým, že sa jedná len o dočasný model. Aby sa futbal na dedinách zachránil a potom sa prejde na tradičný formát 11 na 11.