Nastúpili, až keď dostali peniaze. Nakoniec bodovali u favorita, ktorého kouča chcú v Maďarsku

Bývalý prvoligový stopér Nitry či Žiliny Csaba Szórád Bešeňov už raz viedol. A nie tak dávno, práve pred Vladimírom Macekom, no vtedy aj on prijal lepšiu ponuku z Maďarska. Letnú prípravu začnú Bešeňovčania v utorok 1. júla teda už pod staronovým trénerom.

Bešeňov zakončil sezónu na pôde kvalitného nováčika v Topoľníkoch, kde išiel opäť do vedenia, dokonca dvakrát po góloch odchovanca Róberta Hrušku a 21-ročného Barnabása Pócsa, no rekordné - deviate - víťazstvo zvonku nakoniec neviezol.

„V Topoľníkoch sme mali víťazstvo doslova na dosah, ak by totiž striedajúci Dominik Kovács premenil svoju veľkú šancu desať minút pred koncom, tak by sme viedli 3:1. Domáci Gergely Kálmán nakoniec v 86. minúte vyrovnal na 2:2 a tak aj skončil zápas.

Veľa vlaňajších účastníkov asi nebude vedieť odhadnúť svoje šance, no napríklad AC Nitra sa určite zaradí medzi hlavných favoritov na titul, ktorý by však neodmietol ani postup o súťaž vyššie.

„Príchodom spomínaných nových tímov do už aj tak náročnej súťaže jej kvalita ešte vzrastie, preto naše šance odhadujem na lepší stred tabuľky,“ povedal dlhoročný šéf futbalu v Bešeňove Ladislav Vadkerti, podľa ktorého by malo zostať mužstvo pokope, no prípadnú jednu či dve posily by na žiadosť nového kormidelníka Szóráda vybavili.

„Silu Vrábľov nedokážem odhadnúť, ale nováčik AC Nitra prinesie určite kvalitu a verím že aj divákov.“

Kmeťovo môže využiť nováčikovský elán, no tréner Vladimír Drienovský určite najlepšie vie, ktoré posty potrebuje posilniť.