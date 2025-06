Slovenská rarita: Postup odmietli všetci medailisti, štvrtý ide radšej o dve súťaže nižšie

BRATISLAVA. Západniarsku piatu ligu Juhovýchod HUMMEL hrali v práve skončenej sezóne až traja exštvrtoligisti, no nielen preto mala svoju kvalitu a o majstrovskom titule nebolo rozhodnuté ešte dve kolá pred koncom. Keď však v predposlednom kole prehrali druhé Tvrdošovce tesne 1:2 v tretích Kostolných Kračanoch a vedúci FC Nádszeg Trstice doma rozdrvil predposledný Branč výsledkom 12:0, exštvrtoligista mal kolo pred koncom nedostihnuteľný náskok štyroch bodov a v derniére sezóny išlo hlavne o strieborný stupienok.

Tretie Kostolné Kračany síce zvíťazili uplynulú nedeľu vo Veľkom Mederi 2:1, tri plusové body im však neboli nič platné, pretože Tvrdošovce zdolali doma ešte v piatkovej predohrávke Kolárovo presvedčivo 3:0, pričom konečný stav svietil na tabuli už od 25. minúty.

Postup z druhého miesta? Keďže sa už dávnejšie vedelo, že Trstice nemajú záujem o expresne rýchly návrat do najvyššej krajskej súťaže ZsFZ, o postup sa hralo už v piatok práve v Tvrdošovciach. Víťazstvo rozdielom triedy nad Kolárovom neznamenalo pre domácich len stopercentnú bilanciu na vlastnom trávniku, ale aj istotu konečného druhého a teda postupového miesta. „Prvý krok mužstvo urobilo, ja osobne som za možnosť hrať vyššiu súťaž, na ktorú predbežne už aj hľadáme prípadné posily. Definitívne rozhodnutie je teraz na vedení klubu, starostovi obce a sponzoroch,“ odhodlane hovoril ešte na trávniku po víťaznej ďakovačke tréner ŠK Tvrdošovce Ján Štajer. Sportnet sa vtedy pohral s otázkou, či v novej sezóne príde do veľkej dediny neďaleko krajskej Nitry na piatoligový šláger nováčik AC Nitra, alebo na štvrtoligový duel oživený FC Nitra. Vyššie nejde nikto Dnes je však všetko inak. Termín na podávanie prihlášok do jednotlivých krajských súťaží uplynul v piatok 20. júna o polnoci a už je jasné, že z „južnej“ piatej ligy nevyužil možnosť postupu žiadny klub.

Doma stopercentné Tvrdošovce získali striebro. (Autor: Foto - Niky Ivanicsová)

Šancu nevyužili prvé Trstice, nakoniec však ani druhé Tvrdošovce a vyššie nejdú ani tretie Kostolné Kračany. A aby toho nebolo málo, štvrté Kozárovce sa hlásia o dve súťaže nižšie, najpravdepodobnejšie do siedmej ligy ObFZ Levice.

Futbalové cesty tria spomínaných bývalých štvrtoligových tímov sa teda teraz rozchádzajú úplne, veď kým Trstičania napriek tomu, že pili majstrovské šampanské, zostávajú v piatej lige, Kozárovce idú do „okresu“ a poslední Hurbanovčania vypadli do najnižšej krajskej súťaže. Doplatila Okoličná Na nezáujem medailistov hrať štvrtú ligu doplatila svojim spôsobom štrnásta Okoličná na Ostrove. Keďže zo štvrtej ligy vypadol FC ViOn Zlaté Moravce B/Vráble, Žitnoostrovania sa museli pridať k zostupujúcemu Hurbanovu a sú už v šiestej lige, no futbalová budúcnosť predposledného Branču je stále nejasná. Krajskú súťaž však hrať nebude. Ozdobou „južnej“ piatej ligy bude - už od augusta - jeden z tria nováčikov – AC Nitra. Aj keby sa mu aj nepodarilo nakoniec udržať top strelca Matúša Pauknera, vedenie bielo-modrej vychádzajúcej hviezdičky predstaví zaiste pred ostrým štartom adekvátnu náhradu. A pozor, v budúcej sezóne sa s veľkou istotou nestane, že by víťaz nešiel do vyššej súťaže. Zaujímaví však môžu byť aj ďalší dvaja nováčikovia, FC Jelka a ŠK Kmeťovo s Brazílčanom Cleberom a najmä 23-ročný Venezuelčanom Jesusom. Otázkou bude, ako sa dokážu zmobilizovať Vráble s druholigovou históriou. Na Žitnom ostrove sa však na ich históriu v majstráku pozerať nikto nebude. Trstice opäť o špicu Kouč FC Nádszeg Trstice Kristián Molnár naznačoval už v priebehu jarnej časti, že na štvrtú ligu by si musel klub nachystať o pätnásť až dvadsať tisíc eur vyšší rozpočet, preto o návrate do Majstrovstiev regiónu ani neuvažovali, hoci chuť byť v piatej lige najlepším mužstvom u modro-bielych neutícha.

„Na našom nastavení sa nič nezmenilo a ligu sme vyhrali. Chceme sa však správať zodpovedne, hrať dobrý krajský futbal aj o päť či sedem rokov a neskončiť, ako povedzme niektoré iné obce, ktoré sa teraz prihlasujú do okresných súťaží, alebo do žiadnej,“ trafil klinec po hlavičke tréner, ktorý chce hrať o špicu piatej ligy aj v budúcej sezóne. Rátať už nebude môcť s bojovníkom v ochrannej maske Zsoltom Bazsóm, ktorý bude hrajúcim asistentom trénera v treťoligovom DAC Dunajská Streda B, zato už má vyhliadnutú novú posilu do stredu poľa zo šiestoligových Horných Salíb. „Po zranení sa vracia do mužstva defenzívny Zsolt Križan, takže na úzky káder by sme trpieť nemali ani v budúcej sezóne,“ zakončil. Udržia Gaža a Csomora? Druhé Tvrdošovce majú za sebou vynikajúcu sezónu, no možnosť postupu z druhého miesta nakoniec - po zvážení všetkých za a proti - nevyužili. „Po rokovaniach so starostom obce a sponzormi sme sa rozhodli zostať v piatej lige, ktorá nám a našim súčasným možnostiam vyhovuje,“ vysvetľuje prezident ŠK Tvrdošovce Gabriel Mlynár. „Štvrtá ligy by bola pre nás náročnejšia finančne, aj z hľadiska cestovania, navyše, v piatej lige nás čakajú na blízku derby zápasy napríklad proti Šuranom, Bešeňovu, najnovšie aj Vrábľom či Kmeťovu a v neposlednom rade proti AC Nitra.“

O tvorivých Komárňanov Alexa Gaža a Árona Csomora, ktorý je stále kmeňovým hráčom DAC Dunajská Streda, je najnovšie záujem napríklad zo štvrtoligového Imeľa, naopak, Tvrdošovce majú na lane útočníka Bábu a odchovanca FC Nitra Mateja Fusku. A to je vyhlásený, 28-ročný kráľ strelcov ostatných dvoch sezón piatej ligy JV. Rieši sa však napríklad aj príchod 20-ročného Olivera Olveckého z FKM Nové Zámky. Mužstvo však ku koncu sezóny trpelo na priúzku lavičku, čo klubový manažér Daniel Benkó veľmi dobre vie, preto sa dá čakať príchodov viacerých nových hráčov.

Tretie Kostolné Kračany (v červenom) mali vynikajúcu jarnú časť. (Autor: Foto FK Kolárovo)

Ako majster by hore šli Po striebre v nováčikovskej sezóne získali teraz kvalitné Kostolné Kračany bronz s trojbodovou stratou na majstra. „My sme išli aj do druhej našej piatoligovej sezóny s úmyslom súťaž vyhrať. V prípade, že by to naše mužstvo dokázalo a obsadilo prvé miesto, do štvrtej ligy by sme išli určite. Jar sme mali vynikajúcu, ale úvod sezóny slabší, pretože mužstvo bolo vyšťavené aj zo zápasov Slovenského pohára, v ktorom sme sa dostali až do štvrtého kola proti prvoligovému Ružomberku. Z našich cieľov nezľavíme ani v budúcej sezóne, snáď bude platiť do tretice všetko dobré a súťaž vyhráme,“ vyjadril sa prezident TJ Kostolné Kračany Július Csorgó.

Jedinou nádejou dorast Kozárovce hrali pred rokom štvrtú ligu, ešte po tejto piatoligovej jeseni zimovali ako polovičný majster, no toto leto v „kraji“ končia. Ako to už v takýchto prípadoch býva, vedenie FK Lokomotíva Kozárovce - už bývalé - nás odkázalo na starostu obce. Prvý muž dvojtisícovej dediny na Tekove Bystrík Ižold nič nezakrýval. „A- mužstvo sme neprihlásili do piatej ligy a ani do šiestej. Kvôli financiách ideme hrať jednu z okresných súťaží, zrejme siedmu ligu, no hlavne s vlastnými hráčmi z dorastu.“

Štvrté Kozárovce (v červenom) nastúpili na posledný zápas v krajskej súťaži proti Okoličnej. (Autor: Foto - Jozef Bedej)

Dodáme, že na hru kozárovského dorastu sa v štvrtej lige skupiny D dalo pozerať, nakoniec, Kozáročania súťaž vyhrali. Kto však bude vo vedení futbalového klubu? „Vo vedení som ja, tréner dorastu Vladimír Hoľko a máme zopár ďalších ochotných činovníkov a sponzora, pretože finančné možnosti našej obce sú obmedzené. Platiť cudzích hráčov si dovoliť určite môcť nebudeme, no futbal zakapať nenecháme,“ hovoril odhodlane starosta.

Aktuálny pád Lokomotívy Kozárovce možno zaradiť medzi pomerne nečakané, pádu sa však nevyhli napríklad ani neďaleké Vráble, ktoré vypadli - dokonca po takmer polstoročí - práve do piatej ligy JV. V susednom Kmeťove sa už teraz tešia na majstrovský zápas proti veľkému bratovi, v ktorom vyzve ani nie tisícové Kmeťovo blízke mestečko Vráble, teda nováčik exštvrtoligistu. Také niečo bolo roky možné iba v Slovenskom pohári. Tabuľka: V. liga Juhovýchod HUMMEL ZsFZ