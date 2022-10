K tisícke chýbali tri polčasy. Jedna séria sa skončila, teraz ju ťahá konkurent

Aktuálne musia začať odznova

„Radi by sme sériu potiahli čo najdlhšie, hoci vieme, že raz sa skončí,“ poznamenal vtedy Ďorď.

Výsledky Gelnice pútali každým kolom väčšiu pozornosť.

„Je to pekné, ľudia sa nad tým pozastavujú. My chceme v prvom rade vyhrávať a ponúknuť divákom pekný futbal, aby boli spokojní. To je pre nás priorita,“ vravel bývalý hráč Prešova i 1. FC Košice, ktorý sa aj v 52 rokoch objavuje na súpiske mužstva.