Na bráne zatiahli roletu. Gól v lige dostali naposledy v minulej sezóne

V doterajších siedmich stretnutiach Gelničania ani raz neinkasovali. Zakaždým zvíťazili s nulou v kolónke inkasovaných gólov. V celkovom sumáre to predstavuje skóre 21:0.

GELNICA. Futbalisti Gelnice nestratili v doterajšom priebehu sezóny ešte ani bod a za lídrom súťaže zaostávajú len o skóre. To ich pritom bije do očí ešte viac.

Séria teší, priorita je iná

„Vytvoril sa dobrý kolektív. Chlapci makajú aj na tréningoch a výkonnostne idú hore. Doplnili sme mužstvo hráčmi z Krompách, kvalita v ňom je,“ vysvetľuje dôvody výnimočnej série tréner MFK Gelnica Rastislav Ďorď.

Ak jeho zverenci dokážu udržať čisté konto ešte v piatich najbližších polčasoch, dostanú sa na úroveň okrúhlej tisícky. Tak ďaleko sa zatiaľ nikto z klubu nepozerá.

„Berieme to od zápasu k zápasu. Chlapcom som vravel, že treba hrať, pokiaľ nám to ide a získavať body. Postupové ciele nemáme, ale chceme vyhrávať v každom zápase. Zatiaľ sa nám to darí,“ skonštatoval Ďorď. Keďže mu vypršala platnosť licencie, v zápasoch v pozícii trénera figurovať nemôže.