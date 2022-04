Mourinho pomýšľa na ďalšiu trofej, tréner Feyenoordu obdivuje súpera

BRATISLAVA. AS Rímu sa v najvyššej talianskej súťaži nedarí podľa predstáv, stále však môžu "zachrániť" sezónu úspechom na medzinárodnej scéne. Zverenci portugalského trénera Josého Mourinha sa prebojovali do semifinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom si zmerajú sily s Leicestrom City. Prvý duel sa odohrá na pôde anglického tímu vo štvrtok 28. apríla o 21.00 SELČ, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Feyenoord Rotterdam a Olympique Marseille. AS Rím figuruje v tabuľke Serie A na piatom mieste s osembodovou stratou na štvrtý Juventus, ktorý zatiaľ drží poslednú miestenku do Ligy majstrov.

"Giallorossi" striedajú kvalitné výsledky so slabšími, cez víkend prehrali 1:3 na pôde Interu Miláno bojujúceho o titul. Do semifinále EKL sa prebojovali cez nórsky tím Bodö/Glimt, na ktorého pôde prehrali 1:2, no doma triumfovali 4:0. "Čaká nás súper z Premier League, najsilnejšej ligy na svete. Leicester má kvalitné mužstvo, jeho hráči hrajú každý víkend ťažké zápasy. My však túžime po finále. Verím, že si v prvom zápase vytvoríme dobrú pozíciu do domácej odvety a v nej s pomocou našich úžasných fanúšikov dosiahneme vytúžený cieľ," citoval web uefa.com slová Mourinha. Ten ako tréner môže vyhrať štvrtú európsku klubovú súťaž. V zbierke má tituly z Ligy majstrov s FC Porto (2004) a Interom Miláno (2010), s Portom vyhral v roku 2003 Pohár UEFA a s Manchestrom United v roku 2017 Európsku ligu.

Tréner José Mourinho so svojim zverencom Nicolom Zaniolom. (Autor: TASR/AP)

Tréner "líšok" Brendan Rodgers verí, že v silách jeho tímu je prejsť cez AS Rím do finále novovytvorenej súťaže. V jej skupinovej fáze sa predstavil aj slovenský šampión Slovan Bratislava, do jarnej vyraďovacej fázy však nepostúpil. "Keď skončíme v lige do desiateho miesta a prejdeme do finále EKL, bude to jedna z mojich najúspešnejších sezón v trénerskej funkcii," vyhlásil Rodgers.