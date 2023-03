Šamorín nečakal na ranu z milosti. Slovan si postup nezaslúžil, tvrdí mladý reprezentant

DUNAJSKÁ STREDA. Druholigista proti majstrovi republiky.

Ak by na pohárový zápas medzi ŠTK Šamorín a Slovanom Bratislava prišiel futbalový fanúšik z cudziny, ktorý nepozná hráčov ani klubové logá a mal by určiť, ktorý tím je úradujúci šampión a ktorý hrá druhú ligu, pravdepodobne by to neuhádol.

Najmä v úvodnej štvrťhodine bilo do očí, že Šamorínčania hrali s nasadením, chuťou i sebavedomím, kým slovanisti sa na ihrisku iba hľadali, neskoro dostupovali k hráčom a súperovi nechali priveľa priestoru na kombinovanie.