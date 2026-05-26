Crystal Palace chce získať prvú európsku trofej. Súperom bude španielsky tím, ktorý Slovan zdolal

Futbalistov Crystal Palace a Raya Vallecano čaká v stredu v Lipsku finále Konferenčnej ligy. Pre oba kluby je to premiérová účasť vo finále európskej pohárovej súťaže a zároveň príležitosť kvalifikovať sa do Európskej ligy.
Tréner anglických „orlov“ Oliver Glasner chce zavŕšiť svoje úspešné dvojročné pôsobenie v klube „dokonalým koncom“.
Rakúšan bude sedieť na lavičke Palace naposledy po tom, čo od svojho príchodu v roku 2024 doviedol tím zo Selhurst Parku k úspechom.
Vo svojej prvej kompletnej sezóne vo funkcii sa radoval zo zisku FA Cupu, prvej trofeje pre klub v jeho 120-ročnej histórii.
Po víťazstve nad Liverpoolom v Community Shield na začiatku končiacej sa sezóny môže Glasner svoje pôsobenie zakončiť ziskom prvého európskeho titulu pre klub z juhu Londýna.
Konferenčná liga UEFA - finále
Streda, 27. mája o 21.00 h: Crystal Palace - Rayo Vallecano
Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)
Víťazstvo by zároveň Crystal Palace zabezpečilo účasť v budúcoročnej edícii Európskej ligy. Rok po tom, čo Európska futbalová únia (UEFA) klubu odobrala právo hrať túto súťaž po triumfe v FA Cupe na základe pravidiel o viacnásobnom vlastníctve klubov.
V januári 51-ročný tréner oznámil, že po vypršaní zmluvy na konci sezóny odíde. Zo zisku európskej trofeje sa už radoval, v roku 2022 triumfoval s Frankfurtom v Európskej lige.
„Vždy by som mal pocit, že som zlyhal, keby tím po mojom oznámení odišiel výkonnostne dole, pretože som im povedal: 'Nemusíte hrať za trénera.'
Bol by to dokonalý koniec. Keď pozeráte film alebo čítate knihu, vždy dúfate, že príde šťastný koniec.
Zakončiť túto viac než dvojročnú cestu ďalšou trofejou, prvou európskou trofejou v histórii Crystal Palace, by bolo neuveriteľné,“ citovala Glasnera agentúra AFP. Jeho zverenci obsadili v Premier League 15. priečku a aktuálne ťahajú sériu štyroch duelov bez víťazstva.
Rayo Vallecano sa cez ligu tesne neprebojovalo do pohárovej Európy, keď mu chýbal bod na siedme Getafe.
Sú veľmi rýchli, silní v prechodovej fáze
„Všetky štyri tímy, ktoré hrali semifinále, si zaslúžia hrať finále, pretože v súťaži podávali veľmi dobré výkony, a Vallecano nie je výnimkou.
Sú veľmi rýchli, silní v prechodovej fáze, majú rýchlych krídelníkov a vždy dokážu skórovať. Nedostávajú veľa gólov,“ dodal Glasner ohľadom súpera vo finále KL.
Španielsky tím prišiel do Lipska v lepšej forme, keď nenašiel premožiteľa v uplynulých deviatich zápasoch naprieč súťažami.
Aj pre Rayo to bude prvé európske finále. A práve víťazstvom by si napravilo chuť, keďže by sa kvalifikovalo rovno do Európskej ligy.
Veľmi sme túžili po tom impulze
„Zostáva v nás hnev. Zahrať si Európu cez ligu by bolo čerešničkou na torte celej sezóny. V tejto chvíli je pre mňa ťažké hodnotiť sezónu pozitívne.
Veľmi sme túžili po tom impulze,“ povedal podľa španielskeho denníka Marca tréner madridského klubu Inigo Perez ohľadom nesplneného ligového cieľa - postupu do KL cez španielsku súťaž.
Zatiaľ čo Crystal Palace sa predstaví vo finále vďaka semifinálovým víťazstvám 3:1 a 2:1 nad Šachtarom, Rayo Vallecano zdolalo Štrasburg v oboch dueloch 1:0.
Je pre mňa hrdosť viesť týchto hráčov
„Boli to najlepšie zápasy, aké sme odohrali, odkedy trénujem Rayo. Vo všetkých smeroch - defenzívne, ofenzívne aj emocionálne vzhľadom na kontext a atmosféru. Je pre mňa hrdosť viesť týchto hráčov. To, čo prichádza, si ideme užiť.
ôjdeme so všetkými fanúšikmi Raya do Lipska a dúfam, že sa nám podarí získať trofej,“ dodal Perez. Španielsky tím sa v ligovej fáze stretol aj s bratislavským Slovanom, keď na Tehelnom poli prehral v novembri 1:2.