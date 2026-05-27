ONLINE: Crystal Palace - Rayo Vallecano dnes, Konferenčná liga LIVE (finále)

Futbalisti tímov Crystal Palace - Rayo Vallecano dnes hrajú finále Konferenčnej ligy 2025/2026.
Duel hostí Red Bull Arena v Lipsku, v televízii ho odvysielala od 20:45 stanica JOJ Šport.
ONLINE PRENOS: Crystal Palace - Rayo Vallecano dnes (Konferenčná liga, finále, streda, výsledok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga Finále 2025/2026
27.05.2026 o 21:00
Crystal Palace
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Naopak španielsky celok má za sebou úspešnú sezónu, ktorú zakončil v domácej LaLige na 8. mieste, teda jedinú pozíciu na európskymi súťažami. Ak si teda chce Vallecano zahrať Európu aj budúci rok, bude musieť uspieť v dnešnom zápase. Na ceste do finále sa pritom v rámci Konferenčnej ligy stretlo so Samsunsporom (3:1, 0:1), AEK (3:0, 1:3) a Štrasburgom (1:0, 1:0). V ligovej fáze sa dokonca stretlo so Slovanom Bratislava, ktorému podľahli prekvapivo 1:2.
Crystal Palace FC
Anglický zástupca sa pred dnešným finále nenaladil v ideálnej forme, pričom sezónu v Premier League zakončil na 15. mieste, pričom ho od zostupu delilo iba šesť bodov. Vo vyraďovacej časti európskej súťaže postupne prešiel cez Zrinjski (1:1, 2:0), AEK Larnaku (0:0, 2:1), Fiorentinu (3:0, 1:2) a naposledy Šachtar (3:1, 2:1).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní finálového zápasu Konferenčnej ligy, kde sa o zisk trofeje pobije Crystal Palace FC a Rayo Vallecano.
Sledovať budeme vôbec prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci histórie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.