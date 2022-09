Rozhodnuté bolo po 17 minútach. Žilina po výhre poskočila v tabuľke

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Mužstvo do zápasu vstúpilo celkom fajn, ale potom sme urobili dve individuálne chyby, práve na ktoré sme upozorňovali našich chalanov. Prízvukovali sme im, že Žilina má rýchlych futbalistov a bude sa snažiť hrať ´na centrálu´, za obranu, čo sa aj potvrdilo.

Neboli sme dostatočne dôslední pri zabezpečovaní. Tým pádom sa hostia dostali do vedenia. Chceli sme s výsledkom niečo spraviť, bola tam dobrá príležitosť po nacvičenom signáli, ale netrafili sme bránu, prekopli sme. Súper bol efektívny pričom hlavne trestal naše chyby.

Chýbali nám odrazené lopty, nie všetci hráči sa vyrovnali s bojovnosťou. Chceli sme si vytvoriť rešpekt, veď sme hrali na vlastnom ihrisku. V druhom polčase bolo našou snahou dať kontaktný gól, lenže Žilina nás nepustila do šancí. Zatvárali nám krajné vertikály, čím sme mali problém otáčať ťažisko hry."

Jaroslav Hynek, Žilina: "Na horúcu pôdu Ružomberka sme cestovali po dvoch nepodarených zápasoch, avšak posledný výkon v desiatich proti Podbrezovej bol veľmi kvalitný. Chlapcov by som chcel pochváliť za to, ako zvládli súbojové momenty. Nebolo to úplne bez chýb, no myslím si, že na súpera sme sa pripravili veľmi dobre.

V defenzíve sme malý trochu problém v stredovej zóne, hlavne v prvom polčase, keď sa nám nedarilo riešiť všetky veci tak, ako sme chceli. Prvý polčas sme odohrali maximálne efektívne, k úplnej spokojnosti. Dobré by bolo, keby chalani v druhej polke využili nejaký brejk, ktorý by priniesol dôležitý tretí gól. Nestrelili sme ho, avšak chlapcov musím pochváliť ako stretnutie dohrali."