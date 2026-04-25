Futbalisti Petržalky zvládli derby a priblížili sa k baráži. Nevzdávajú sa však ani Liptáci

Futbalisti FC Petržalka oslavujú gól. (Autor: Facebook FC Petržalka)
TASR|25. apr 2026 o 18:53
ShareTweet0

Na posledné miesto v tabuľke klesla Stará Ľubovňa.

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v 27. kole MONACObet ligy v bratislavskom derby na pôde Interu 2:0.

Hostia si upevnili druhé miesto v druhej najvyššej súťaži, ktoré im zaisťuje účasť v baráži. Inter zostal na siedmej priečke.

Náskok Petržalky v neúplnej tabuľke je však iba jeden bod, keďže výhru 2:0 si pripísali aj hráči Liptovského Mikuláša, ktorí zdolali Starú Ľubovňu.

Tá sa prepadla na poslednú priečku, keďže Púchov remizoval s už istým víťazom súťaže a budúcosezónnym účastníkom Niké ligy Banskou Bystricou 0:0.

K deľbe bodov došlo aj v dôležitom záchranárskom súboji medzi Považskou Bystricou a Šamorínom, ktorý sa skončil výsledkom 1:1.

Považania sa dostali z pásma zostupu o skóre pred Sláviu TU Košice, ktorá však má o zápas menej.

MONACObet liga - 26. kolo

Inter Bratislava - Petržalka 0:2 (0:0)

Góly: 59. a 79. Appiah

Rozhodovali: Blaha - Krivošík, Porubam, ŽK: Mihálek (Inter), 1189 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Púchov 0:0

Rozhodovali: Očenáš - Hrebeňár, Bereš, ŽK: Šikula, Okechukwu, Richtárech, Reiter - Mynář, 570 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Stará Ľubovňa 2:0 (0:0)

Góly: 48. Bučko, 75. Daneji

Rozhodovali: Fúsek - Poláček, Čajka, ŽK: Kuchárik - Kapusta, ČK: 68. Kapusta (St. Ľubovňa, po 2. ŽK), 628 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Šamorín 1:1 (0:0)

Góly: 64. Varga (vlastný gól) - 50. Castellano (z 11 m)

Rozhodovali: Choreň - Lauer, Uram, ŽK: Matejčík, Zemko - Varga, 885 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
27
11
6
10
33:33
39
P
V
V
R
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
8
9
9
34:42
33
V
R
V
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
8
5
13
34:49
29
R
P
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

