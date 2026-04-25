Futbalisti Petržalky zvládli derby a priblížili sa k baráži. Nevzdávajú sa však ani Liptáci

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v 27. kole MONACObet ligy v bratislavskom derby na pôde Interu 2:0.
Hostia si upevnili druhé miesto v druhej najvyššej súťaži, ktoré im zaisťuje účasť v baráži. Inter zostal na siedmej priečke.
Náskok Petržalky v neúplnej tabuľke je však iba jeden bod, keďže výhru 2:0 si pripísali aj hráči Liptovského Mikuláša, ktorí zdolali Starú Ľubovňu.
Tá sa prepadla na poslednú priečku, keďže Púchov remizoval s už istým víťazom súťaže a budúcosezónnym účastníkom Niké ligy Banskou Bystricou 0:0.
K deľbe bodov došlo aj v dôležitom záchranárskom súboji medzi Považskou Bystricou a Šamorínom, ktorý sa skončil výsledkom 1:1.
Považania sa dostali z pásma zostupu o skóre pred Sláviu TU Košice, ktorá však má o zápas menej.
MONACObet liga - 26. kolo
Inter Bratislava - Petržalka 0:2 (0:0)
Góly: 59. a 79. Appiah
Rozhodovali: Blaha - Krivošík, Porubam, ŽK: Mihálek (Inter), 1189 divákov.
Banská Bystrica - Púchov 0:0
Rozhodovali: Očenáš - Hrebeňár, Bereš, ŽK: Šikula, Okechukwu, Richtárech, Reiter - Mynář, 570 divákov.
Liptovský Mikuláš - Stará Ľubovňa 2:0 (0:0)
Góly: 48. Bučko, 75. Daneji
Rozhodovali: Fúsek - Poláček, Čajka, ŽK: Kuchárik - Kapusta, ČK: 68. Kapusta (St. Ľubovňa, po 2. ŽK), 628 divákov.
Považská Bystrica - Šamorín 1:1 (0:0)
Góly: 64. Varga (vlastný gól) - 50. Castellano (z 11 m)
Rozhodovali: Choreň - Lauer, Uram, ŽK: Matejčík, Zemko - Varga, 885 divákov.
