S Némethom išiel aj na záchod. Pred päťdesiatkou patrí medzi najlepších, strelil takmer 200 gólov

Ďalší zo starších hráčov, bez ktorých si Malcovčania svoje mužstvo nevedia predstaviť je 38 ročný Jozef Kolega. Ten vidí dlhoročnú spoluprácu s Patrikom Zajacom takto:

„Je pre mňa viac ako spoluhráč a kamarát. Aj mimo ihriska sme spolu strávili veľa krásnych chvíľ.“

Kapitánsku pásku v Javorine nosí o dve generácie mladší Jakub Kravec (21):

„Má vynikajúci výber miesta a keď si zakryje loptu, neodstaví ho od nej ani tank. Spolu s Jozefom Kolegom sú pre nás mladých ako otcovia.“

Zakončovateľovi TJ javorina sme položili niekoľko otázok.

Kde a kedy ste s futbalom začínali a ako vyzeralo vaše účinkovanie u mládežníkov?

V rodnom Hrabovci. Mal som vtedy deväť rokov. Nikdy nezabudnem na prvý súťažný zápas. Škoda 100 zelenej farby, ôsmi hráči vzadu, dvaja vpredu. Zostavu dopĺňal šofér. Cestovali sme do Bardejovskej Novej Vsi a prehrali sme 0:10.

Ako trinásťročný som prestúpil do Partizána Bardejov. Tam som to dotiahol až do mladšieho dorastu. Keďže som študoval a trénoval na strednej škole v Stropkove, tréner Alojz Lehotský chcel, aby som tam aj hrával, takže vybavil hosťovanie.

Stropkov hral v tom čase 1. dorasteneckú ligu. Našimi súpermi boli Slovan, Inter, Trnava. Proti mne nastupovali hráči ako Szilárd Németh, Miroslav Karhan, Vratislav Greško. Na Németha som hral na Slovane osobku. Tréner mi hovoril, keď pôjde na záchod, ideš s ním. Prehrali sme 0:2 a radšej ani nehovorím, kto nám dal dva góly.