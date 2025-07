Dedina dotiahla ligistov, bude hrať pod umelým osvetlením. Robím futbal srdcom, vraví šéf klubu

Pred koncom minulej sezóny sa v médiách písalo, že by ich mohol posilniť bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka. Ten nakoniec zakotvil v rodnej Prievidzi, no Telovýchovná jednota Lovča pritiahla do svojho kluby iné, zaujímavé mená. „Ja robím futbal srdcom a mám svoju filozofiu, ktorou sa ako klub uberáme. Teší ma, že všetci hráči, vrátane týchto veľkých mien, sa s ňou stotožnili,“ uviedol prezident klubu a stále aktívny hráč MICHAL BIEN (42).

V minulej sezóne ste skončili v strede tabuľky. Ako hodnotíte uplynulý ročník?

Vlaňajšia sezóna bola naša druhá v VI. lige a podarilo sa nám skončiť na siedmom mieste, čo je o dve priečky vyššie, ako v premiérovom ročníku. Vzhľadom však na to, že sme skladali mužstvo s ambíciami skončiť do tretieho miesta, musíme ju hodnotiť ako neúspešnú. Aktuálne potrebujeme vyhodnotiť všetky pozitíva a negatíva, aby sme sa v nadchádzajúcom ročníku opäť posunuli, preto došlo počas prestávky k viacerým zmenám a prišiel aj nový tréner Radoslav Urgela. V letnom prestupovom období ste zatiaľ dotiahli ligové mená ako Patrik Abrahám či Boris Godál. Ako sa vám to podarilo? Ja robím futbal srdcom a mám svoju filozofiu, ktorou sa ako klub uberáme. Teší ma, že všetci hráči, vrátane týchto veľkých mien, sa s ňou stotožnili, a to bolo aj kľúčom k úspechu našej dohody. Sú to futbalisti, ktorí v kariére dosiahli naozaj veľa a majú čo odovzdať svojím spoluhráčom a deťom, ktoré ich budú môcť v Lovči sledovať.

Bude teda vašim cieľom postup do piatej ligy? Podobne ako sa to podarilo v uplynulej sezóne neďalekej Novej Bani. Aktuálne sa nachádzame ešte len v prípravnom období a hovoriť už o výsledku budúcej sezóny je preto predčasné. Ako som už spomenul, my v Lovči máme vždy tie najvyššie ambície a boli by sme zle nastavení, pokiaľ by sme nechceli vyhrávať v každom zápase. Vždy ale proti nám stojí aj súper a postúpi len ten najlepší. Vo futbale je veľa prekážok, s ktorými sa musíte popasovať, ale my urobíme všetko preto, aby sme sa na sezónu pripravili čo najlepšie. Mohol by vám k tomu dopomôcť nový brankár Oskár Straka, ktorý to nedávno dokázal s Novou Baňou. V prípade Oskára sme určite stavili na kvalitu a skúsenosti a celkovo nás teší, že sa nám podarilo dať dokopy trojicu výborných brankárov. Futbal ale nie je len o brankárovi. Na to, aby sme mohli byť úspešní, musí byť na ihrisku silný a súdržný tím, ktorý práve budujeme a každý úspech je výsledkom zodpovednej kolektívnej práce.

Aké posily ešte plánujete? Neustále sa snažíme skvalitňovať tím na všetkých postoch, momentálne máme osem nových hráčov, ale v tejto chvíli by som to nechcel bližšie konkretizovať. Je pravda, že budete hrávať pod umelým osvetlením? Ako sa vám ho podarilo zrealizovať? Umelé osvetlenie je novinkou, ktorú chceme priniesť futbalovým fanúšikom. Keď som v roku 2005 hrával v Rakúsku, v malom dedinskom klube, mali tam osvetlené aj vedľajšie ihrisko s prírodnou trávou. Vtedy som si povedal, že raz toto budeme mať aj v Lovči. V našej súťaži je to rarita, ale veríme, že aj tento krok nám pomôže pritiahnuť na tribúny fanúšikov a spopularizovať futbal v celom regióne. VIDEO: TJ Lovča zrekonštruovala umelé osvetlenie

Mohla by to byť veľká šou pre celý región… Veríme, že aj bude. Je to krok, ktorý podčiarkuje, že futbal chcem robiť pre ľudí, robím ho srdcom a verím, že aj takýto atraktívny prvok ich pritiahne. Chcem, aby si ľudia futbal užívali a aby fandili chlapcom, ktorí budú bojovať na ihrisku.

Ste obec, ktorá vychovala legendárneho Jána Švehlíka. Chcete vychovávať aj ďalšie talenty? Výchova mladých talentov je pre nás prioritou. Niekoľko sezón intenzívne pracujeme na budovaní mládežníckych kategórií a už teraz sa môžeme pochváliť hráčmi kategórií U7, U9 a U11. Pokračujeme ďalej a budeme veľmi radi, keď aj z našej mládežníckej základne raz vyjde meno, ktoré bude na futbalovej mape niečo znamenať. Nie je to však to hlavné, prečo to robíme. V dnešnej dobe je najdôležitejšie ukázať deťom, že šport, zážitky a nové kamarátstva sú viac ako sociálne siete či sedenie za počítačom. V A tíme máme štyroch domácich hráčov, vo veku od 17 do 21 rokov a budeme radi, keď ich do budúcna bude čo najviac a budú vzorom pre ďalšie deti.

Michal Bien (v strede) občas sám vybehne na zelený trávnik. (Autor: TJ Lovča - facebook)

Aké budú vaše ciele v Slovnaft Cupe? Zápas so Slovanom by bola veľká lahôdka. Určite áno! Futbalový Slovan určite na Slovensku nemá väčšie fanúšikovské zázemie, ako má v Lovči. Je to aj vďaka nášmu rodákovi Jánovi Švehlíkovi, ktorý Slovanu, ale celkovo československému futbalu, urobil vo svete výborné meno. Pokiaľ by sa nám niekedy podarilo odohrať zápas s najúspešnejším slovenským klubom, bola by to pre nás všetkých veľká česť, ale k tomu čaká každý klub veľmi dlhá cesta. Ako sa hovorí, musíme ísť od zápasu k zápasu, a ten prvý nás čaká v predkole. Vo veľkom derby privítame futbalistov neďalekého Hliníka a pokiaľ chceme snívať náš pohárový sen, musíme byť úspešní najskôr v tomto zápase.