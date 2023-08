My oslavujeme trofeje, oni iba Vianoce. Siedmoligista baví na sociálnych sieťach

Tím, ktorý nikdy nehral najvyššiu súťaž riadenú Oravským futbalovým zväzom, oslavoval v minulej sezóne historický postup. Posledný zápas vyhral dokonca 17:0. Klub TJ Blatná Habovka je futbalovým priaznivcom známy aj vďaka vtipným príspevkom na sociálnych sieťach. O klube a prostredí v ňom viac povedal v rozhovore kapitán tímu MATÚŠ LAJČIN. Podaril sa vám historický úspech. Čo pre váš klub znamená postup do VII. ligy? Prvýkrát v histórii habovského futbalu budeme hrať najvyššiu oravskú súťaž. Pred sezónou sa nám podarilo poskladať celkom zaujímavý mančaft, takže postup bol možno aj taký náš tajný cieľ, avšak nahlas sme o tom nehovorili.

Po výkonoch najmä v druhej polovici jesennej časti sme vedeli, že tento tím na to má a že určite si postup vybojujeme.

Ako vyzerala letná príprava na novú sezónu? Nalejme si čistého vína, slovo príprava sa v slovníku hráčov nižších súťaží nenachádza. (smiech) Ale nie. Absolvovali sme cca 8 tréningových jednotiek. Párkrát nás bolo šesť, niekedy aj 10, žiadna sláva, ale taký je dnes futbal. Popri tom sme odohrali dva prípravné zápasy. Jeden s Brezovicou sme prehrali 1:3 a v druhom sme podľahli Chlebniciam 3:8. Výsledok je strašidelný, ale dokázali sme aj my pritlačiť hviezdami nabitý domáci tím, čo uznal aj tréner Chlebníc Sivčevič. Prišli v lete aj nejaké posily? Podarilo sa nám podpísať dve veľké mená oravského futbalu. Na hosťovanie z Oravského Bieleho Potoka prišiel hviezdny Marián Mores, ktorý dlho čakal na ponuku zo zahraničia, ale tá neprišla, tak sa rozhodol ísť k nám. Druhou posilou je agilný stredopoliar a univerzál Tomáš Ujmiak z Nižnej. Od príchodu týchto dvoch "picinov" si sľubujeme prínos najmä do ofenzívy.

Prvý zápas novej sezóny so Zubercom a hneď veľké derby. Čo pre vás znamenal tento duel? Na tento zápas sme sa veľmi tešili. V kategórii dospelých sa tieto dva kluby nikdy nestretli v majstrovskom zápase. Preto sme chalanom zo Zuberca na konci sezóny fandili v boji o záchranu. So všetkými sme kamaráti, v zime si chodíme ťuknúť do haly, máme dobré vzťahy. Dokonca sú medzi niektorými aj blízke rodinné vzťahy. (Pozn.: hráč Zuberca Rastislav Petrek je strýkom Matúša Lajčina). Zápas však nevyšiel podľa našich predstáv, prehrali sme 2:3 pred 500 divákmi. Ale berieme to pozitívne a myslím si, že sa za výkon nemusíme hanbiť.

Oslava prvého gólu v novej sezóne. (Zdroj: MY Orava, Autor: Tomáš Ferenčík)

Na internete ste sa preslávili najmä vďaka stránke TJ Blatná trolling Habovka. Ako vznikol tento nápad? 'Projekt trolling' vznikol, dá sa povedať, náhodne. Najskôr sme stránku mali iba preto, aby sme mohli hŕstku domácich fanúšikov informovať o zápasoch našich tímov. Približne pred 10 rokmi sme skopírovali nejaký vtipný obrázok zo stránky Troll football a namiesto nejakého známeho hráča sme tam dali nejakého Habovčana. Neviem už presne, aký to bol príspevok, ale dá sa dohľadať. Ľudia začali lajkovať a takto sa to rozbehlo, príspevky pribúdali, tak sme do názvu stránky TJ Blatná Habovka pridali slovo 'trolling'.

Ako klub ste usporiadali diskotéku. Je to cesta pre kluby, ako si zarobiť peniaze na chod? Bol to veľmi dobrý ťah. V minulosti sme už zopárkrát zábavu zorganizovali, no neboli také úspešné ako táto posledná. Samozrejme, že je to cesta zarobiť peniaze na chod, keďže v dnešnej dobe obce nemajú príliš veľa peňazí na rozhadzovanie. Ale celé je to aj tak o partii. My si všetko robíme sami. Od kosenia, maľovania čiar až pomaly po pranie dresov. Maroš Vitanovec a Alex Pilarčík trávia na ihrisku nespočetné hodiny, aby bolo ihrisko vždy nádherne pripravené. Ale zas Maroš je extémny "picino", čiary nemôžu byť ani o milimeter vykosené. Samozrejme, od obce máme celkom pekné peniaze, ale privítali by sme možno nejakých dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s bežnými záležitosťami okolo chodu klubu.

Veľa príspevkov je o vašom stopérovi Marekovi Kubošovi. Je to častý terč vtipov aj v kabíne? Príspevky o Marekovi sú vtipné, ale nie je to celkom tak, ako to vyzerá. Je to ešte oveľa horšie. (smiech) Srandujem. Či je terčom posmeškov v kabíne, neviem, ťažko povedať. Tam je každý terčom posmeškov. Vieme si urobiť srandu aj zo seba, celkovo v kabíne je dosť hráčov, ktorí majú veľký zmysel pre humor, tak o zábavu núdza nie je. Prečo ukončil kariéru na stránke populárny Boris Taraj alebo Andrej Tekel? Na toto vám neviem dať presnú odpoveď. Boris má pracovné povinnosti v zahraničí a Andrej tiež nebýva často doma. Ale obaja sú veľmi dobrí futbalisti, takže dvere do kabíny majú vždy otvorené. Rovnako sú na tom výborne aj s vtipnými poznámkami, takže zapadnú.

Vysvetlite, ako vám napadol takýto 'trash talk': 'Keď som trénoval Habovku, každý rok sme oslavovali zisk množstva trofejí. Jediné, čo v tej dobe oslavovali hráči Zuberca, boli Vianočné sviatky.' - trénerská legenda a bývalý slovenský reprezentant Pavol Pilár. Priznávame, že niektoré príspevky aj skopírujeme z diania svetového fotbalu. Konkrétne tento bol z dielne bývalého trénera Realu Madrid Vicente Del Bosqueho. Povedal, že keď trénoval Real, v Barcelone sa vtedy oslavoval len príchod Nového roka.



Tabuľka VII. ligy OFZ