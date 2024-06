Za 37 rokov dostal len dve karty. Teraz mapuje zápasy ako fotograf

„Ladislav Lukáč fotí aparátmi značky Nikon (momentálne D750 a D4). Tie patria k najkvalitnejším, ale aj najdrahším. Pri pohľade na jeho fotografickú výstroj odborník i neodborník vidí, že jej cena sa pohybuje v ráde tisícov eur. Aj toto je daň za to, že sa venuje svojej záľube, daň za to, že robí ľuďom radosť. Jednoducho „bez jeho fotiek by bol víkend smutný.“