Rozbiehal sľubnú kariéru, bol kapitán reprezentácie. Teraz bojuje za nováčika Niké ligy

Bol aj kapitánom reprezentačnej U21. O ponuky na prestup do klubov doma i v zahraničí nemal Pillár núdzu.

Prišlo však nešťastné zranenie a kariéra talentovaného stopéra sa takmer skončila. Pretrhol si predný krížny väz, vnútorný väz a poškodil si menisky.

Rekonvalescencia, po dvoch operáciách, trvala takmer celý rok. Na trávnik sa opäť vrátil, ale bolo to ťažké.

Odišiel sa rozohrať do Hradca Králové a neskôr do Nitry. Nato sa vrátil do Senice. Vtedajší tréner Hapal mu opäť dal šancu v ligovom áčku a v jeho základnej zostave.

V Senici sa mu končila zmluva, a tak sa rozhodol pre odchod do zahraničia. Najlepšia ponuka prišla z maďarského klubu Mezokovesd Zsory. Pred začatím súčasného ligového ročníka sa vrátil na Slovensko.