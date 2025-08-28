Haraslín vyzdvihol po prehre a postupe Guľu: Jeho tímy hrajú pekný futbal

PRAHA. Futbalisti Sparty Praha si aj napriek prehre v odvetnom stretnutí play off zahrajú v hlavnej fáze Konferenčnej ligy.
„Rudí“ vyťažili z dvojgólového náskoku, ktorý získali v úvodnom zápase na Letnej a na pôde lotyšskej Rigy im stačila na postup aj prehra 0:1.
Slovenský reprezentant a kapitán Sparty Lukáš Haraslín označil postup za splnený cieľ. Poklonu zložil trénerovi súpera - krajanovi Adriánovi Guľovi.
Vedeli, že to bude ťažké
Sparta nepridala 10. víťazstvo v súťažnom stretnutí za sebou. Pozitívnu sériu ťahala presne mesiac.
Lotyšský tím bol v odvete aktívnejší, pracoval na zmazaní dvojgólového manka a nebol ďaleko od svojej premiérovej účasti v hlavnej fáze jednej z troch európskych klubových súťaží.
„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Naši súperi ukázali svoju kvalitu v prvom zápase a vedeli sme, že doma budú ešte silnejší.
Mohli sme však zápas uzavrieť skôr a vyhnúť sa takémuto dramatickému záveru,“ uviedol Haraslín pre sport.cz.
Tímu Guľu hrajú pekne
Riga sa dostala do vedenia v 68. minúte zásluhou brazílskeho stredopoliara Iaga Siqueiru. Druhýkrát však loptu do siete nepretlačila ani v záverečnom tlaku.
Mužstvo trénera Adriána Guľu prežíva životnú sezónu. V domácej súťaži vedie tabuľku o tri body pred mestským rivalom RFS, v Konferenčnej lige vyradila Riga gruzínsky Dila Gori a izraelský Beitar Jeruzalem.
Na prahu hlavnej fázy zastavila Lotyšov až Sparta. Poklonu tímovému výkonu i trénerskému rukopisu 50-ročného Guľu zložil po stredajšom súboji aj Haraslín:
„Tímy trénera Guľu hrajú pekný futbal, to je jeho doména. Všetky kluby, v ktorých pôsobil, chceli hrať kreatívny futbal. Riga nás ničím neprekvapila. Aj keď sme prehrali, musíme držať hlavu hore, pretože sme dosiahli náš cieľ.“
Sparta napreduje
Slovenského reprezentanta teší, že jeho tím zvládol vypäté chvíle duelu. Sparťania v závere uplynulého ligového ročníka neboli zrovna v najlepšom rozpoložení, keď vo veľkom strácali body a obsadili až štvrtú priečku v domácej súťaži.
Haraslín vníma pokrok práve po psychologickej stránke. „Mentálny aspekt je kľúčový. Teraz vieme otočiť zápasy, ale minulý rok sme to jednoducho nedokázali.
Ak by sme odohrali odvetu v Rige v rovnakom psychickom stave ako na konci minulej sezóny, určite by sa nám to nepodarilo.
Pomaly, ale isto napredujeme. Verím, že v tom budeme pokračovať,“ dodal 29-ročný slovenský krídelník.