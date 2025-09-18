Prišiel a naštartoval nováčika. Každý tréner má svoj charakter a vystupovanie, tvrdí Slezák

Po šiestich kolách mali na konte nula bodov a krčili sa na dne tabuľky.
Najlepší tréner tretej ligy Západ Dušan Oravec sa preto rozhodol v FK Baník Lehota pod Vtáčnikom skončiť a na jeho miesto prišiel RICHARD SLEZÁK (52).
Muž, ktorý v minulom ročníku vyhral so Sereďou tretiu ligu, no do druhej najvyššej súťaže nepostúpil.
V troch zápasoch na lavičke nováčika MONACObet ligy FK Baník Lehota pod Vtáčnikom ste získali štyri body. Spokojnosť?
Vždy sa po zápase debatuje, či to mohlo byť lepšie alebo horšie. Keď si poviem, že za šesť kôl mala Lehota nula bodov, štyri body ma tešia. Mohlo ich však byť aj viac.
V Žiline s rezervou sme zaplatili nováčikovskú daň a v Starej Ľubovni sme nevyužili takmer celozápasovú presilovku. Tlačiť do zavretého a konsolidovaného súpera však nebolo jednoduché.
Verím, že všetko je tak, ako má byť.
V domácom súboji ste zdolali Šamorín 2:1, čo bol pre Lehotu pod Vtáčnikom historický moment, a teda prvé víťazstvo v druhej lige. Padol vám veľký kameň zo srdca?
Pre domácich hráčov aj funkcionárov to bolo niečo historické, ale ja som to tak nevnímal. S mužstvom som začal pracovať deň pred Žilinou B a týždeň pred ťažkým súperom zo Šamorína.
Pripravovali sme sa svedomito, nejaké veci sme zmenili a mužstvo dobre zareagovalo, čo prinieslo prvú výhru. Stále je však veľa vecí, na ktorých musíme pracovať ako celok, jednotlivci i klub.
Čo ste po vašom príchode museli zmeniť?
Sebadôveru. Chlapcom som musel dodať istotou a upokojiť ich, že stále je to len futbal.
Ešte pred príchodom som poznal osemdesiat percent mužstva, preto som vedel, že v ňom je potenciál. Na druhej strane vieme, že druhá liga je veľmi ťažká súťaž a nebude to jednoduché.
Dobré je, že sme dokázali hrať kompaktne, sebavedomo, vďaka čomu sa dostavili prvé výsledky. Dôležité bude, aby sme sa vyvarovali jednoduchých chýb, pretože v druhej lige ich každý dokáže potrestať.
Riešili ste aj zmenu herného systému?
To patrí k tomu, ale to by bolo na dlhú, odbornú debatu. Dobré je, že chalani v krátkej dobe nasali veľa informácií a ideme tak správnym smerom.
Už ste si na nových hráčov zvykli?
Stále ich vnímam, je to dlhodobejší proces. Navyše, každý hráč má inú mentálnu výbavu a charakteristiku, čo navnímate až keď ste s tímom dlhšie.
Na druhej strane, čo sa týka futbalovosti a vizuálneho poňatia hry, mám chalanov naštudovaných.
Prekvapil vás záujem z Lehoty? Minulý rok ste ju so Sereďou porazili v boji o prvenstvo v tretej lige Západ a dnes sedíte na jej lavičke.
Neviem, či sa to dá nazvať ako prekvapenie. Normálne to vychádza z našej trénerskej práce, ktorá je náročná a je založená na výsledkoch.
Pri tréneroch je to iné ako pri hráčoch, v našej práci sa môže zmena udiať kedykoľvek. Keď trénujete na nejakej úrovni, musíte s tým rátať. A musíte sa s tým vedieť vysporiadať.
Mužstvo sa pred vašim príchodom ocitlo v náročnej situácii. Verili ste, že mu dodáte impulz?
Keby som tomu neveril, nejdem do toho. Lehota pod Vtáčnikom je ďalej od môjho domova, preto je to náročné. Na druhej strane však druhá liga je pre mňa veľká výzva.
Sme malá krajina, v ktorej je 12 prvoligových a 16 druholigových klubov, no je tu strašne veľa trénerov, ktorí spĺňajú kritériá a mohli by ich viesť.
Pre mňa je možnosť trénovať Lehotu pocta, ktorej som sa chopil a skočili sme do toho spoločne. Zatiaľ máme štyri body, no nemôžeme sa uspokojiť a musíme pracovať stále viac a viac.
Klub sa teraz potrebuje etablovať a musí zistiť, že vo všetkých oblastiach vie byť vyrovnaným partnerom klubom z MONACObet ligy.
V minulej sezóne ste so Sereďou vyhrali tretiu ligu Západ a mali ste s ňou hrať druhú ligu. Nakoniec v nej ste s Lehotou pod Vtáčnikom. Za svoju prácu ste si to zaslúžili?
Všetko v živote sa pre niečo deje a v tomto je futbal spravodlivý.
Čo sa týka kvality jednotlivcov, v tom je druhá liga veľký posun. Sú tu však aj mužstvá, ktoré, keď sa zomknú a hrajú disciplinovane v danom systéme hry, dokážu plávať v druholigových vodách.
Tréner Dušan Oravec pôsobil na lavičke pokojnejším dojmom, vy ste viac impulzívny a komunikujete s hráčmi na ploche. Je to skutočne tak?
Tak ako pri hráčoch aj každý tréner má svoj charakter, vystupovanie a prezentáciu. Jeden z nás je pokojnejší, ďalší zas emotívnejší. Dôležité je, aby ste z hráčov vyžmýkali sto percent.
Nehodnotil by som preto môjho predchodcu, ktorý spravil s mužstvom množstvo skvelej práce.
Lehota je v druhej lige nováčikom. Cítite podporu zo strany fanúšikov?
Divácke návštevy hovoria o tom, že záujem zo strany fanúšikov je veľký. Je však trochu na škodu, že v rovnakom čase ako my hrá aj Prievidza, a tak si „kradneme“ fanúšikov.
Pamätám si, keď som ešte za Inter hral v Prievidzi a prišlo 8-tisíc divákov. Viem preto, že futbal v tomto regióne majú ľudia radi.
Kompetentní sa preto musia dohodnúť, aby si ľudia mohli vychutnať zápasy v druhej i tretej lige. Pretože druhá liga tu dlho nebola.
V najbližšom kole v derby privítate Pohronie. Čo od tohto zápasu očakávate?
Pohronie je projektové mužstvo Podbrezovej, s ktorou má úzku spoluprácu. V kádri má veľa mladých hráčov, ktorí majú svoj potenciál. Niečo podobné ako žilinské béčko.
Bude to náročný súper, ktorý chce hrať futbal a vie si vypracovať množstvo šancí, preto musíme byť obozretní.